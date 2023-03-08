【重磅快評】吳釗燮不爭國軍尊嚴 邱國正為何而戰？

《日本經濟新聞》不實報導我國軍充斥匪諜，並指蔡總統無法掌握部隊，九成退役軍官赴大陸賣情報。日媒不實報導，國防部及選輔會透過外交部交涉澄清。日經社方僅表遺憾，並稱受訪者意見不表社方立場，邱國正極不滿，質疑「日經責任概念不深，真奇怪」。但更怪的是，邱國正的同事外長吳釗燮對日經極為肯定。吳邱二人代表同一個國家嗎？

吳釗燮不止肯定日經「完整澄清」，還要社會對此爭議「到此為止」。他有問過邱國正、馮世寬接受這種「澄清」嗎？如果是國內媒體訪問民眾，匿名報導外交部充斥賣國賊，吳釗燮會同意比照日經的模式澄清嗎？邱國正質問日經作為媒體的責任感何在，讓人聽到弦外之音：外交部長的責任呢？

日經報導最大爭議不只是九成退役軍官赴大陸賣情報，更嚴重的誣衊是指控我軍充斥匪諜，不能一戰；部隊被親中外省人把持，抗拒蔡總統軍事改革，蔡總統無法掌握軍隊。日經稱，這是受訪者感受，不代社方立場；對該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。大白話就是，日經不承認內容失真，也不願補充報導國防部及退輔會的事實澄清。

日經說法不只是糊弄，而且粗糙，算準外交部是打假球，雙方心照不宣應付了事。日經報導的欄目取名「迫真」，也就是逼真之意，意即社方已背書專題內容真實，怎能以受訪者感受切割責任？遑論媒體以報導真相為天職。

駐日代表處向日方交涉，具體要求日經社方要站在台灣立場平衡報導。但結果只得到遺憾二字，吳釗燮沒有替國軍爭取到些許公平發聲機會，反而替日媒要求「希望外界理性，到此為止」。斷交部長名不虛傳，更不愧是日本小弟，在大哥面前，哪裡敢據理維護元首形象、國軍尊嚴清白。

諷刺的是，外交部對日交涉不力，卻在對內新聞稿中肯定國軍保家衛國，「忠貞氣節絕不容懷疑與污衊」。外交部作日本小弟未免太忘我，這些話應該登在日經新聞版面上，以正視聽，捍衛國格尊嚴，而不是登在外交部新聞稿，代替日媒擦屁股。難不成，是外交部提供日經這些不實抹紅內容，所以才代為澄清？

台日關係究近有多親密，國軍受辱事件可見一斑。綠委一年四季頻往日本「考察」，和自民黨摟肩合照吹噓關係，但漁事糾紛時從沒替我漁民爭公道，現在，國軍加上三軍統帥都被羞辱，舔日立委竟躲得不見人影。荒謬的是，國軍的忠誠遭誣衊抹紅，社會討公道的聲音還不如宜蘭蔥油餅板娘詐財事件。邱國正上下無援，要如何向袍澤說明「為何而戰」？