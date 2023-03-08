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國防部：今年是兵役政策調整的整備年度

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝頒授紀念獎牌。圖／國防部提供
國防部副部長柏鴻輝頒授紀念獎牌。圖／國防部提供

「第80屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮」，今(8)日上午於中油大樓國光會議廳舉行，國防部指出，總統在去年12月下旬公布回復徵集一年役期調整政策，明年將開始徵集94年次役男入營服役一年。今年是兵役政策調整的整備年度，必須透過役政同仁配合辦理徵兵作業、執行各項配套措施，以落實推動政府政策。

這項典禮由行政院長陳建仁主持，行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長吳容輝及國防部副部長柏鴻輝等人的陪同，針對111年度推行兵役工作、辦理兵員徵補作業等各項役政工作，表現優異的單位及人員予以表揚。

國防部表示，回顧過去一年，國家面臨新冠肺炎疫情，不論是役男徵集與新兵接訓作業，皆受到前所未有的挑戰，所幸有場的獲獎人員，在自己的工作崗位上兢兢業業，落實政府各項防疫措施，才能持續徵集役男入營，保持國家兵員充足，再次向各位辛苦的役政工作同仁及國軍官兵，表達最高敬意與感謝。

國防部指出，因應國際情勢、威權主義擴張，以及區域衝突升高，國防部與國安會歷時兩年多詳盡評估，總統在去年12月下旬公布回復徵集一年役期調整政策，明年將開始徵集94年次役男入營服役一年。今年是兵役政策調整的整備年度，必須透過役政同仁配合辦理徵兵作業、執行各項配套措施，以落實推動政府政策。

國防部表示，國家重大兵役政策推動，端賴各部會的通力合作，才能達成政府的施政目標。希冀全體役政同仁能秉持過往奉獻與敬業的精神，持續落實各項徵兵、招募及人才培育的工作，使兵員徵集及國軍人才招募工作，均能順利推行。

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