海防女蛟龍 海巡署誕生國內首位甲種特勤隊女隊員

海巡署特勤隊是國內五支甲種特勤隊之一，海巡署今證實，原任職台中吊掛中隊的陳姓女中士，去年通過入學體能測驗與一連串反恐專精訓練後，以男女相同的標準，成為國內甲種特勤隊中目前唯一的女性隊員。她是海巡第三位參訓的女性學員，第一位通過驗測的女性隊員。

國內甲種特勤隊除海巡外，還包括憲兵、陸特、海陸與警方維安特勤隊，過去都未開放女性隊員加入，海巡特勤隊新進學員與隊員近期在桃園竹圍與台北港實施訓練，民眾目擊成為話題，特勤女中士的消息也因此傳出。

海巡特勤隊過去為岸巡與海巡兩部分，後者配備特勤快艇，著重操艇技術，組織改造後已合而為一。根據海巡特勤隊最新的招考資料，報考資格在軍職人員，須為軍官現階少校以下、士官現階上士以下及士兵；警職人員則為警正3階以下人員；文職人員則須薦任7職等以下人員。

至於入隊的儲訓測驗，區分為學、術科以及口試，包括國文、英文、數學測驗須60分合格。術科則須通過：游泳：徒手游完200公尺、18分鐘內完成徒手3000公尺、懸臂舉腿1分鐘5次以上、引體向上：1分鐘3下以上、Ｔ型伏地挺身：2分鐘30下以上。另口試時具備救生員證照給予加分。

通過上開基本體能門檻後，新兵須陸續接受射擊、攻堅、攀降、防爆、反劫持、反持船、直升機垂降等訓練，通過期末測後，才能成為正式隊員。海巡特勤隊員男女標準相同，都要具備潛水水下作業、急救執照，能平潛50公尺，且多都精熟柔道或跆拳道格鬥技，其中約有近半隊員擁有動力小艇駕照，受訓過程中，一項未達標就須退訓。而成為正式隊員後，每半年仍需針對體能戰技進行複測，測驗項目中有一科未達標也須離隊。

據了解，陳姓女中士是海巡史上第三位參加特勤隊訓的女性學員，她是第一位通過驗測成為正式隊員的女性。海巡署願證實此事，但對女性隊員影像目前在保密中。

海巡特勤隊從新兵到正式隊員的訓期達26周。而陳姓中士受訓時3000公尺徒手跑步成績為11分30秒，與男性隊員相當。