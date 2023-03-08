陳建仁：國軍守護國家 政府要作國軍最堅強的後盾

行政院長陳建仁今天表示，國軍守護國家，政府就要作國軍最堅強的後盾。蔡總統就任後，提升軍職待遇，調整多項專業加給，今年度國防預算規模也下歷史新高，代表政府對國軍支持，也展現國家自我防衛決心。

國防部表示，這項典禮在行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長吳容輝及國防部副部長柏鴻輝等人陪同，由行政院長陳建仁主持。會中表揚2022年度推行兵役工作、辦理兵員徵補作業等各項役政工作表現優異的單位及人員。

國防部指出，因應國際情勢、威權主義擴張，以及區域衝突升高，國防部與國安會歷時兩年多詳盡評估，總統在去年12月下旬公布回復徵集一年役期調整政策，明年將開始徵集94年次役男入營服役一年。今年是兵役政策調整的整備年度，必須透過各位役政同仁配合辦理徵兵作業、執行各項配套措施，以落實推動政府政策。

陳建仁致詞則表示，兵役行政是國防戰備基礎，也是軍備力量的來源，所謂兵可百年不用、不可一日無備，台灣是國際安全體系重要一環，為守護我們美麗的國家與我們自由民主的生活方式，我們要作好萬全準備，才能因應挑戰。

他表示，國軍守護國家，政府就要作國軍最堅強的後盾。蔡總統就任後，提升軍職待遇，調整多項專業加給，今年度國防預算規模也下歷史新高，代表政府對國軍支持，也展現國家自我防衛決心。

他說，近幾年來，我們的兵役行政作業效率與時俱增，以新科技取代繁瑣作業，像是兵籍調查與短期出境，與在學緩征的作業，都能採用線上辦理，讓徵兵處理更加資訊化與便民，相當不簡單。

陳建仁表示，實施廿年的替代役制度，在社會服務與科技研發方面都作出極大貢獻。近年政府增加打靶射擊與初級救護，有效提升替代役訓練能量與國防韌性，而為因應國當前戰備需要，蔡總統親自督導國安團隊，提出強化全民國防、兵力結構調整方案，改革兵役制度，恢復一年義務役，也大幅提升義務役薪資，以二兵為例，未來每月薪資從6510元提升到2萬329元，若再加上政府負擔的保險與主副食費，實質可獲2萬6207元。服役年資也可連接勞退年資。希望提供役男更好經濟照顧，讓大家安心服役，建立適足的國防力量，完善國軍戰備能量，讓台灣更安全、更有力、更能夠自我防衛。