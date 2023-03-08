影／出席兵役節80屆慶祝大會 陳建仁：兵不可一日無備
內政部與國防部今天上午聯合舉辦第80屆兵役節慶祝大會，行政院長陳建仁也到場祝賀。
陳建仁在致詞時表示「兵可以百年不用，不可一日無備」，台灣是國際安全體系重要的一環，為了鞏固我們國家以及自由民主的生活方式，要做好萬全的準備來因應各種不同的挑戰，國軍守護國家，政府就要做國軍堅強的後盾。
國防部副部長柏鴻輝致詞時表示在新的兵役制度後，國防部會提供現代化、科技模組的訓練環境，和優質的訓練場所及生活環境，讓兵役制度走的更加穩健。今天對岸的強敵到現在仍不放鬆對台灣的環視，唯有用堅強的兵役制度，才不會讓敵人輕易激起戰端。
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