學校動員造冊遭疑偷跑 潘文忠：只是要數位化

國防部日前預告修正全民防衛動員法，其中要將16歲以上學生造冊，引起家長恐慌，教育部長潘文忠今天在立法院表示，學校防護團造冊已行之20多年，他強調只是要數位化，但在各界疑義下，才暫停資料傳送雲端的作法，並沒有偷跑的問題。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部業務報告並備質詢，潘文忠會前受訪表示，現行民防法有學生防護團編組，已經行之20多年，這次因應國防部全動署，透過建置數位資料，未來在人力編組訓練能統合，僅是將行之有年的編組計畫數位化。

潘文忠表示，由於各界有疑義，因此行文各縣市函知各級學校，暫停資料傳送雲端的作法，但要持續進行學校防護團編組訓練，很多跟防災逃難避難有關，這些對學生來講是重要訓練，並沒有偷跑的問題。