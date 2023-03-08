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國軍於竹圍沙灘為漢光演習搶灘演練做準備
今年國軍漢光39號演習，目前正研議於北部實施中樞、國土保衛戰，並為敵軍可能在北部海岸登陸，實施防衛攻防。桃園市海岸線筆直，因此竹圍漁港旁的沙灘列管為敵軍攻台的「紅色沙灘」。
今天上午七時許，國軍在預計進行搶灘演練的桃園竹圍海水浴場的南灘沙灘，架設紅色導標及測試戰情通訊系統。近九點時，一艘主要負責搭載、運送和下卸陸戰隊人員、裝備、補給品及支援兩棲突襲任務的232中和級戰車登陸艦緩緩靠近沙灘外海，停留約一小時後便駛離，並未進行搶灘演練，讓慕名前往拍照的民眾「空手而歸」。
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