國軍於竹圍沙灘為漢光演習搶灘演練做準備

今年國軍漢光39號演習，目前正研議於北部實施中樞、國土保衛戰，並為敵軍可能在北部海岸登陸，實施防衛攻防。桃園市海岸線筆直，因此竹圍漁港旁的沙灘列管為敵軍攻台的「紅色沙灘」。

今天上午七時許，國軍在預計進行搶灘演練的桃園竹圍海水浴場的南灘沙灘，架設紅色導標及測試戰情通訊系統。近九點時，一艘主要負責搭載、運送和下卸陸戰隊人員、裝備、補給品及支援兩棲突襲任務的232中和級戰車登陸艦緩緩靠近沙灘外海，停留約一小時後便駛離，並未進行搶灘演練，讓慕名前往拍照的民眾「空手而歸」。 一艘支援兩棲突襲任務的232中和級戰車登陸艦，緩緩靠近竹圍海水浴場外海。記者侯永全／攝影 清晨國軍在竹圍海水浴場架設紅色導標。記者侯永全／攝影 國軍在預計進行搶灘演練的竹圍漁港旁的南灘沙丘，測試戰情通訊系統。記者侯永全／攝影 各種大小船隻航行經過巨大的232中和級戰車登陸艦旁。記者侯永全／攝影