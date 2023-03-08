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馬祖官兵沒肉吃影響戰力 監委要查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬祖官兵沒肉吃影響戰力，監委已申請自動調查。本報系資料照
馬祖官兵沒肉吃影響戰力，監委已申請自動調查。本報系資料照

馬祖陸軍防衛指揮部因租用民船停駛，影響軍方疏運物資，莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、等字樣。監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻表示，對本案相當重視，已申請自動調查。

三位監委表示，馬防部以海象不佳，因租用民船延航、故障維修無法運送，及廠商供貨不穩等因素回應，並暫以軍用罐頭替代。除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，近期馬祖亦面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅。

三位監委指出，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣。究馬防部駐防官兵面臨缺糧之實情，及離島物資長期運輸面臨之困境為何？相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題？相關人員有無涉行政違失責任？權責單位之因應方案及解決措施為何？實有釐清調查之必要。

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