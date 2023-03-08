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陸戰隊場勘竹圍紅色沙灘部署導標 中和巨艦漁港外現蹤
海軍151艦隊今（8）日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，陸戰隊岸勤部隊今日清晨在海灘上實施場勘，並布設六處導標，透過岸艦戰情網，與外海航行的中和級戰車登陸艦一一標定登陸航向。
中和級中平軍艦（7）日駛入基隆港東五碼頭泊靠，艦上搭載1艘M96快艇、4艘M109快艇，都是登陸舟波第一波兩棲突擊部隊的船艇。中平艦昨日傍晚駛離基隆港，今晨9時許，另一艘同級的中和軍艦現蹤竹圍漁港海域，就登陸泊地位置，巨艦近岸吸引民眾目光。
今天拂曉時刻，陸戰隊動員岸勤人員，在標示為可從竹圍沙灘布設多處供海上小艇登陸時校正航道的導標，與海上艦艇一一進行校正。
桃園竹圍漁港南灘這一波兩棲登陸所需射擊通報，日期除原8、9、23、24日外，又增訂15、16兩天預備日。預習是為今年漢光39號實兵操演科目所需。
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