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陸戰隊場勘竹圍紅色沙灘部署導標 準備兩棲登陸操演

聯合報／ 記者洪哲政／桃園即時報導
中平軍艦（7）日駛入基隆港東五碼頭泊靠，艦上搭載1艘M96快艇、4艘M109快艇。記者洪哲政/攝影
中平軍艦（7）日駛入基隆港東五碼頭泊靠，艦上搭載1艘M96快艇、4艘M109快艇。記者洪哲政/攝影

海軍151艦隊今（8）日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，陸戰隊岸勤部隊今日清晨在海灘上實施場勘，並布設六處導標，透過岸艦戰情網，與外海航行的中平軍艦一一標定登陸航向。

中平軍艦（7）日駛入基隆港東五碼頭泊靠，艦上搭載1艘M96快艇、4艘M109快艇，都是登陸舟波第一波兩棲突擊部隊的船艇。中平艦昨日傍晚駛離基隆港。

今天拂曉時刻，陸戰隊動員岸勤人員，在標示為可從竹圍沙灘布設多處供海上小艇登陸時校正航道的導標，與海上艦艇一一進行校正。

桃園竹圍漁港南灘這一波兩棲登陸所需射擊通報，日期除原8、9、23、24日外，又增訂15、16兩天預備日。預習是為今年漢光39號實兵操演科目所需。

海軍151艦隊今（8）日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，陸戰隊岸勤部隊今日清晨在海灘上實施場勘，並布設多處導標。記者洪哲政/攝影
海軍151艦隊今（8）日起將在桃園竹圍海灘展開一連串兩棲部隊登陸試航訓練，陸戰隊岸勤部隊今日清晨在海灘上實施場勘，並布設多處導標。記者洪哲政/攝影
陸戰隊動員岸勤人員，在標示為可從竹圍沙灘布設多處供海上小艇登陸時校正航道的導標，與海上艦艇一一進行校正。記者洪哲政/攝影
陸戰隊動員岸勤人員，在標示為可從竹圍沙灘布設多處供海上小艇登陸時校正航道的導標，與海上艦艇一一進行校正。記者洪哲政/攝影

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