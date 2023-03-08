【專家之眼】黃埔建軍百年，忠魂之後的九成仍待證明？

就在上周二二八國殤日的期間，日本經濟新聞刊出報導指稱：高達九成的台灣退役軍官會前往中國大陸，並靠軍中情資換取金錢報酬，涉嫌擔任間諜工作。日經新聞的「台灣未知的一面」系列報導，除了提到九成退伍軍官前往中國，更痛陳國防部長一職和軍官體系，幾乎被外省人、外省子弟所長期壟斷。

退撫會主委馮世寬和國防部長邱國正於受訪時先後予以駁斥，這則報導的捕風捉影已對國軍和民心士氣造成離間，更有在日後陣陣迴旋的波瀾浮動！據悉，國防部已透過三條在台、日之間的渠道，表達抗議；邱部長也即刻向蔡英文總統做報告，建請外交部必須要做嚴正抗議。若日本經濟新聞社不做回應，則國防部勢將採取更明確的反制動作。

就在今年的六月份，適逢黃埔建校行將進入第一百個年頭，此刻日經新聞的報導不啻對於參與東征、北伐、剿匪和抗日的鏖戰軍魂，此等英勇事蹟與在台灣的忠魂之後，所做出極其難堪而且可以操弄成是民主叛徒，無端的惡意指控。

弔詭的是，猶太人的千年流離、拉美國家的不堪過往，都能在日後成為文學創作與族群信任的共同基礎；唯獨在台灣，假手省籍撕裂之名的裡外操弄，卻能從共產黨在建政之初的解放台灣，例如由台盟在二二八事件滿三周年所發表的《告臺灣同胞書》；終而到今天，由日經新聞所意欲羅織的新賣台罪名。

誠然，對於堅持將兩岸的歷史臍帶，以割喉割到斷的冷酷手法，執意走去中化路線的謀略家，此番日經新聞在全球推動的二手傳播，確實招招斃命。只是這些個謀略家卻無從理解，存在兩岸人民情感背後是一幕幕被埋藏的殖民統治和血淚控訴！

沉冤昭雪，正出自於有國仇家恨的赤手抗鐵蹄，一系列結合自黃埔建軍百年的大歷史，和在過程當中的一個個小人物，他們拋頭顱、灑熱血的人生梗概啊！

孫中山先生在民國十三年底前赴北京議和，當時路過黃埔校園之時說道：「余此次赴京，明知其異常危險，將來能否歸來尚不一定。… … 今觀黃埔軍校學生，能忍苦耐勞，努力奮鬥如此，必能繼吾之革命事業，必能繼續我之生命，實行我之主義。凡人總有一死，只要死得其所。若二三年前，余即不能死；今有學生諸君，可完成吾未竟之志，則可以死矣！」

曾幾何時，在標榜人權治國的台灣，於他人的國家忠誠度，竟像敷面膜一般的隨撕即貼，可以在護膚保養完成和快樂出航之時，揉捏拋棄的政治籌碼。這些個躲藏在日經新聞幕後，以告洋狀、爭寵信和奪兵符的謀略算計，拙劣手腕與買辦嘴臉，終究會被維護主體意識和熱愛和平的台灣人民，所牢牢記住和一律唾棄的。