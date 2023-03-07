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藍委批強硬通關 《全動法》修法公告僅14天違法？國防部這麼說

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國防部預告「全動法」修法草案引發爭議，行政院長陳建仁表示，在修法預告14天後，會請國防部下架，待各界意見整合後才會提出。記者許正宏／攝影
國防部預告「全動法」修法草案引發爭議，行政院長陳建仁表示，在修法預告14天後，會請國防部下架，待各界意見整合後才會提出。記者許正宏／攝影

「《全動法》隨時可送立法院，民進黨立委輕佔多數易就能強渡關山！」國民黨立委林為洲7日召開記者會痛批，全動法預告期14天，不符法規命令應公告60天的規定，呼籲撤回公告。國防部官員受訪時反駁說，在特殊狀況下，法律公告時間就可以縮短。

不符公告日期規定

國防部日前預告《全動法》修法，引發「政府箝制媒體自由」、「送青年上戰場」等反彈聲浪。對此，行政院長陳建仁也表示，《全動法》修法將暫緩執行，預告十四天之後會下架。但後續行政院才澄清說，預告期滿後，會進入後續檢討的法制工作階段，「不會有下架的問題」。

林為洲指出，行政院函文曾指出，法規命令草案應至少「公告周知」60日，除非有「情況急迫顯然無法事先公告周知」或「情況特殊，有定較短期間必要者」，才得以縮短公告日期的規定。林為洲質問，國防部預告的《全動法》，有符合縮短天數的規定嗎？

他痛批，國防部以「完備動員緊急應變機制」為由，來縮短公告時間，根本不符合規定。林為洲指出，過去修法要將「黑尿病」納入罕見疾病，預公告期也要60天，這種人命關天的事情都需要60天，但沒有「急迫性」或「特殊性」的全動法卻只要預公告14天，相當荒謬。

全動法能強硬通關

「目前全動法已經完成預公告14天，意味著修法草案其實隨時都可以送立法院，再以執政黨立委的多數來強渡關山，《全動法》的檢討或下架根本只是說說而已，」林為洲要求，全動法應該撤回預公告，如果有必要，再重新公告，以滿足60天預告期的規定。

但他也質問，「目前有緊急命令、戒嚴法可以面對突發狀況，還需要全動法嗎？」林為洲說，全動法關乎役男、後備軍人的動員，但修法後，政府就可以造冊動員學生、可以隨意箝制媒體自由。

國防部：依法行政

對此，國防部官員表示，法律規定，基於保障人民權益及維護國家安全，與貿易、投資或智慧財產權無關時，公告時間就可以縮短。他強調「都是依法行政，國防部不會做違法的事情」。

國防部也曾發佈新聞稿說，我國全動法並不是新訂法律，公布施行迄今已22年，為了與時俱進，以能因應各種可能的不確定風險，才著手修法。國防部強調，所謂藉修法名義「箝制媒體」並非事實，國家也不會「讓孩子上戰場」。

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全動法 國防部 林為洲

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