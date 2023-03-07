邱國正：全動法修法沒有時間表 不保證這會期送出草案

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發社會爭議後已經下架，國防部長邱國正今天表示，全動法公告的用意是要蒐整大家的意見，但是沒有保證這個會期會送出草案，這部法案目前沒有時間表。

行政院長陳建仁今天率領相關部會首長赴立法院進行施政報告總質詢，國民黨立委李德維質詢時指出，蔡英文總統在去年7接見美國前國防部長艾斯培（Mark Esper），對方當時向台灣提出4項建議，包括不分男女全民皆兵、役期延長1年以上、確保全體國民都有足夠裝備及增加國防預算。

李德維質疑，到底是誰下令修正「全民防衛動員準備法」，因為包括役期延長、國防軍備提升與採購飛彈相關系統都照做了，現在就剩下不分男女全民皆兵，難道蔡政府是接受艾斯培的建議才做執行。

邱國正回應，他在去年有跟艾斯培碰面，「誠如委員所講的，他提了4項建議，但是並沒有他講了我們就照辦，絕對沒有，我再次說明跟強調」。

邱國正說明，「全民防衛動員準備法」起因於國防部在2021年要成立全民防衛動員署，當時立法院在黨團協商做了1項附帶決議，要求國防部在全動署成立後1年內，針對「全民防衛動員法」的準備法進行適切的修訂，國防部基於這個原因通盤檢討，最後才得到這這次全動法的草案。

外交部長吳釗燮則說，艾斯培是已經卸任的美國國防部長，所以沒有任何行政上的權利，「他來台灣只是看到台灣在國防上面需要加強的地方，他講的那4項只是一些建議而已」。

李德維詢問，陳建仁能夠公開宣示蔡總統不是在美國的壓力下做出改變，陳建仁表示，備戰才能夠避戰，能戰才能夠止戰，加強台灣的國防能力，這個是政府責無旁貸，行政院未來會持續採納各界的建議。

李德維追問，政府的做法跟艾斯培的建議是否只是巧合，陳建仁僅說，「基本上我們就是往這個方向來努力，我們要加強我們的國防能力」。

李德維表示，陳建仁聲稱「全民防衛動員準備法」全案已經暫緩，國防部會在預告14天以後下架，請問這是暫緩修法，還是完成預告程序後會送出行政院的版本，這個會期是否會把相關草案送到立法院審查。

陳建仁說明，國防部在完成預告程序之後，未來會努力採納各方意見，特別是其他國家有關全民動員的相關法律，國防部正在積極往這方向進行。

邱國正則強調，「全民防衛動員準備法」公告的用意就是蒐整大家的意見，國防部還要再進行修訂，但是沒有保證這個會期就會送到立法院，這部法案沒有時間表，還要持續跟各部會做協商。