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IDS潛艦驗收商機可期「潛艦國造法律諮詢」4160元決標
海軍司令部今日發布「潛艦國造法律諮詢」決標案，軍方為此案原準備194萬6880元預算，經以最低標方式，由安信商務法律事務所以4160元得標，將於本（3）月起自2025年底，為海軍司令部提供有關潛艦國造的法律諮詢。這也代表承造潛艦的台船與負責驗收的海軍即將交手。
由於負責興建IDS潛艦的台船已宣示今年9月要讓自建的柴電潛艦亮相下水，意即台船與海軍間將有驗收、交船繁覆的法律事宜將交手。民間法律事務所得標價格僅區區4160元台幣，對商機評估引發外界好奇。
國防部海軍司令部今（7）日發布「潛艦國造法律諮詢」採購得標案，此案招標預算金額為194萬6880元，由安信商務法律事務所以4160元得標，服務期間為本月1日至2025年12月31日。
對此，海軍司令部上午暫未回應。預計下午說明。
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