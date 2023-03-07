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日媒稱受訪者不代表社方立場 邱國正：這是責任問題

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國防部長邱國正。 記者蘇健忠／攝影
國防部長邱國正。 記者蘇健忠／攝影

日本經濟新聞日前報導台灣九成退役軍官到大陸賣情報牟利，我方各界表達抗議，駐日代表處也前往遞交文書要求平衡報導，今天日經在同版面刊登聲明表達對造成困擾感到遺憾，該言論僅是受訪者個人意見，不代表社方立場；將致力於報導公平性。

國防部邱國正今到立法院備詢，進議場前媒體問及此事，追問對日經這樣的說法是否能接受？會不會覺得沒有誠意？邱國正表示，他還沒看到，上午外交部長吳釗燮有和他提到此事，但他還沒看到聲明內容。

日本經濟新聞聲明受訪者說法不代表社方立場，邱國正不滿，「就算是單一（受訪者說法）好了，如果國防部講說有個兵犯錯，也是單一的阿，大家能接受嗎？」

邱國正強調「這是是責任問題」、「不能講個人表達我沒有意見，你是他老闆欸，同樣道理，假如他這方面概念不是這樣深，我就覺得蠻奇怪的」。

日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場並對造成困擾表達遺憾。 圖／取自「記者爆料網」
日經新聞日前引述匿名來源，報導台灣有9成軍官退伍後赴中國賣情報牟利，經外交部關切後，日經新聞今天在原報導相同版面刊登聲明，澄清報導不代表社方立場並對造成困擾表達遺憾。 圖／取自「記者爆料網」

日本經濟 邱國正 國防部

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