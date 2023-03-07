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海巡特勤隊桃園竹圍紅色沙灘操練 戰鬥操艇吸睛

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡特勤隊6日在桃園竹圍漁港南側沙灘實施新訓，被民眾誤認為海陸蛙人。圖/取自YouTube；來源：「大自然STEVEN」
海巡特勤隊6日在桃園竹圍漁港南側沙灘實施新訓，被民眾誤認為海陸蛙人。圖/取自YouTube；來源：「大自然STEVEN」

海巡署今（7）日表示，6日在桃園竹圍漁港實施兩棲訓練的部隊，是海巡署偵防分署特勤隊，訓練課程包含戰鬥運動、戰鬥操艇及長距離戰鬥側泳等項目。

海巡署表示，有關民眾於YouTube平台發表的「疑海陸兩棲突擊排 現蹤桃園竹圍漁港操演」，實則為海巡署偵防分署特勤隊於112年3月6日假桃園竹圍漁港沙灘實施儲備人員基礎訓練。

海巡署表示，此項訓練課程包含戰鬥運動、戰鬥操艇及長距離戰鬥側泳等項目，其目的為使學員善用沙灘地形特性，實施隱蔽掩避、偽裝及水域戰鬥等技巧，非民眾認為的國軍部隊操演。而偵防分署特勤隊將持續勤訓精練，厚實儲備能量，以利海上反恐等特種任務遂行。

竹圍漁港南側沙灘被軍方規類為可從事兩棲登陸的紅色沙灘，本月下旬預定有兩棲登陸操演試航，海巡特勤在此地施訓，因此受到矚目。

海巡署 沙灘 桃園

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