若陸方節節進逼 邱國正：適當反應是本分工作

國防部長邱國正昨表示，去年8月共軍逼近領海基線、貼24浬鄰接區，今年恐更逼近；若突入24浬、進入12浬領海線內，國軍就射擊。大陸外交部也有回應。邱國正今天在立法院備詢時表示，我方一再退讓，對方卻節節進逼的話，應該作出適當反應，這是應有的本分工作。

邱國正昨天在外交國防委員會備詢時表示，現在不論有何種類的航空實體進入一定的界線，「我就要做自衛打擊」，像是越接近12浬、國軍就越要先做準備，進入12浬領海界限內、就要射擊；另外，就算在模糊地帶，也會有一套處理方法。陸外交部表示，「台灣海峽兩岸都是中國領土。中國將採取堅定措施捍衛自身主權和領土完整。」民眾黨立委邱臣遠今天質詢時關切有無最新說法。

邱國正回應，他昨天的表達沒有挑釁意味，國軍隨時都在備戰、應戰，「我也要特別表達，我是軍人出身，但我並不主張要作戰」，面對兩岸狀況，我方一再退讓，對方卻節節進逼的話，應該作出適當反應，這是應該要有的本分工作。

邱臣遠也提到，近期「全動法」修法引發外界反彈、馬防部斷糧、「日經新聞」有辱我國國軍的報導，卻沒看到三軍統帥蔡英文總統出來說明，他問邱國正，是否與國防部的溝通有落差？有無向總統表達，希望她出來講話？

邱國正說，每次的狀況都有跟總統報告，總統完全支持國軍目前的作法，至於總統要不要出來講話，不是他能決定的；但蔡總統有特別指示，對於媒體等各方面應答一定要表達嚴正抗議，現在外交部有幫忙處理這一塊。國軍站在隨時應變的立場，但絕不挑起戰端。外交部長吳釗燮答詢時也說，日經新聞已經發表聲明澄清並表達遺憾。