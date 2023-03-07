獨／民眾目擊疑海陸兩棲突擊排 現蹤桃園竹圍漁港操練

海軍陸戰隊預定在今年漢光39號演習中，首度在桃園竹圍漁港南側沙灘實施兩棲登陸操演。6日有民眾目擊，疑似操演負責首波登陸的海陸兩棲突擊排官兵在此地實施蛙人操練，並攜帶CRRC突擊艇，熟悉當地灘岸環境。

根據海軍發布射擊通報，桃園竹圍漁港海空域今起有兩棲登陸預習及無人機飛行，據了解登陸預習改到本月23、24日實施，海軍也將2、7、9日本島南北空域申請的P-3反潛機操演航次取消。