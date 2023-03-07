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獨／民眾目擊疑海陸兩棲突擊排 現蹤桃園竹圍漁港操練
海軍陸戰隊預定在今年漢光39號演習中，首度在桃園竹圍漁港南側沙灘實施兩棲登陸操演。6日有民眾目擊，疑似操演負責首波登陸的海陸兩棲突擊排官兵在此地實施蛙人操練，並攜帶CRRC突擊艇，熟悉當地灘岸環境。
根據海軍發布射擊通報，桃園竹圍漁港海空域今起有兩棲登陸預習及無人機飛行，據了解登陸預習改到本月23、24日實施，海軍也將2、7、9日本島南北空域申請的P-3反潛機操演航次取消。
僅管近日北部海上操演暫時收操，但6日卻有民眾在桃園竹圍漁港旁的沙灘目擊疑似操演負責首波登陸的海陸兩棲突擊排官兵在此地實施蛙人操練，並攜帶CRRC突擊艇。民眾並將影像上傳YouTube，標題訂為「20230306漢光39前哨? 海陸兩棲突擊排CRRC突擊艇現蹤桃園竹圍漁港 」（https://www.youtube.com/watch?v=pj6txfkI4ww&ab_channel=%E5%A4%A7%E8%87%AA%E7%84%B6STEVEN）帳號名稱為「大自然STEVEN」網友寫道，海軍今年度漢光39號演習，目前正在規劃操演科目，並研議擬於北部實施中樞、國土保衛戰。軍方在北部列管最新的「紅色沙灘」於日前見諸媒體，海軍艦艇與陸戰隊編成「聯合兩棲特遣隊」，陸戰隊突擊連CRRC突擊艇向目標區高速挺進，建立灘頭堡。
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