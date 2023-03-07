獨／高層核准 海軍敦睦艦隊恢復遠航 擬訪帛琉、馬紹爾

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
2023年海軍敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦「磐石軍艦」（如圖）康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇。圖/海軍提供
2023年海軍敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦「磐石軍艦」（如圖）康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇。圖/海軍提供

海軍2023年敦睦遠航訓練支隊，本月起將環島靠泊各港口開放民眾參觀，據了解，經向國安高層請示獲准，支隊4月擬恢復遠航友邦，目前規劃將外訪帛琉、馬紹爾兩個邦交國，並在某非邦交國實施補給。

2023年海軍敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦「磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇，將有海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生參加遠航。海軍艦隊指揮部日前宣布敦睦遠航訓練支隊，本月起將環島靠泊國內各港口開放參觀。但國內航程結束後，是否將至國外實施遠航，海軍司令部今仍不評論此事。

2020海軍敦睦艦隊出訪帛琉，曾肇發COVID-19群聚疫情，經中央流行疫情指揮中心調查，艦隊共發現36名病毒核酸檢驗陽性的確定病例和8名血清抗體陽性的極可能病例，所有病例皆為磐石軍艦人員，我方調查確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，經密切監測與追蹤，此起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區感染。但遠航自當年即停止，改以港內泊靠訓練，或航行東沙島、南沙太平島取代。

但據了解，今年疫情解封後，海軍經由中央流行疫情指揮中心完成評估，並在總統府軍事會談提報後，獲准恢復遠航外訪，目前協調將在下月起外訪帛琉、馬紹爾兩個邦交國，並在某非邦交國實施補給，不排除前往南沙太平島或東沙實施泊靠登島。

遠航 海軍司令部 帛琉

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