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肚子餓吃罐頭泡麵！馬祖國軍20多天沒運補 柯文哲：令人無言

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
傳馬祖莒光鄉貨船長達20天沒運補，島上缺肉、缺菜，沙灘上出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」求救字樣，引發熱議。民眾黨主席柯文哲今透過臉書批，國防部連前線弟兄三餐溫飽都無法照顧，沙灘兩行字讓國軍形象重挫，「令人無言」。 圖/取自柯文哲臉書
傳馬祖莒光鄉貨船長達20天沒運補，島上缺肉、缺菜，沙灘上出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」求救字樣，引發熱議。民眾黨主席柯文哲今透過臉書批，國防部連前線弟兄三餐溫飽都無法照顧，沙灘兩行字讓國軍形象重挫，「令人無言」。 圖/取自柯文哲臉書

馬祖莒光鄉貨船長達20天沒運補，島上缺肉、缺菜，沙灘上出現「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」求救字樣，引發熱議。民眾黨主席柯文哲今透過臉書批，國防部連前線弟兄三餐溫飽都無法照顧，沙灘兩行字讓國軍形象重挫，「令人無言」。

柯文哲指出，「三軍未發，糧草先行」，後勤補給是門學問，「當過兵的都知道，生產過剩的都是拜託阿兵哥消化」，他自己當兵時就曾遇過每天吃好幾根香蕉的情形。

柯文哲揶揄「當然，當兵不能要求太多」，但承平時期，政府卻讓駐守前線的國軍只能吃白飯配罐頭，斷補20多天，凸顯相關單位無應變能力，以致軍中補給計畫失靈；且下情無法上達，「正常管道解決不了，弟兄只能自求生路。」

柯文哲表示，事件曝光後，國防部立刻派出C-130運補物資，「這說明問題不是不能解決，請問過去這20天，到底是怎麼回事？」柯指出，馬祖守軍官兵全盛時有五萬多名，現在只剩下兩千多位；雖人數少，卻是台海安全的第一道防線，如今政府連第一線弟兄三餐都無法照顧，令人無言。

民眾黨團立院總召邱臣遠表示，馬祖近期因軍租運補船維修，出現無船可用的狀況，導致莒光守備大隊斷炊斷糧，駐守官兵士氣低落，心生不滿在沙灘上寫出求救的文字；他第一時間向國防部表達關心，要求派遣專機運補，要求專案處理並檢討外島運補船隊。

馬祖 柯文哲 國防部

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