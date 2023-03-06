國軍內宣吃到飽 離島官兵啃罐頭？游淑慧：英皇威武

馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，疑有官兵在防區顯眼沙灘處寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「抗議」字樣。國民黨北市議員游淑慧今天在臉書說「天下昇平，英皇威武，同是國軍，一國兩制。」

游淑慧說，去年審計部發布110年決算報告，調查發現，陸軍部分營區每人平均的廚餘量較國民人均廚餘量高出7、8倍。然後國防部又找網紅來開箱國軍伙食拍攝影片，宣傳所謂飯店等級的吃到飽，不僅如飯店Buffet，還有鐵板燒區專門做鐵板燒料理、自助式的烤麵包、生菜沙拉區、現做甜點紅豆餅，就連冰沙機跟飲料也都一應俱全。

但今天卻出現疑似馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」、「馬祖阿兵哥主菜是白飯」等字句。游淑慧質疑，民進黨鋪天蓋地的大內宣、大外宣，不斷形塑台灣是舉世滔滔的幸福之地，但真正的台灣現狀呢？