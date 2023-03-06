全動法爭議、軍官賣台 綠委批國防部軟弱

全動法爭議延燒、外媒控訴台灣退休官員賣台，國防部極力澄清！日本外媒指控，台灣近9成的退役軍官赴中出賣情報，國防部長邱國正6日回應，已請總統下令透過外交部，表達嚴正的抗議。但民進黨立委羅致政說，面對諸多爭議，國防部在臉書、推特等重要社交平台都沒有回應爭議，態度相當消極，未來更難免認知作戰屈居下風。

日媒：退休軍官賣台

《日本經濟新聞》日前報導指出，總統蔡英文掌控軍隊無力，將近9成的退役軍官赴中出賣情報，引發國內軒然大波。對此，邱國正回應表示，日媒報導完全是捕風捉影，對軍方來說造成很大困擾，已請總統下令透過外交部，表達嚴正的抗議。

他更透露，目前已採取三管道抗議：第一，情報部門立刻跟日本交流協會嚴正抗議，然後有駐外軍協助，向台灣駐日代表處呈遞文書。

第二、對媒體，日本在台灣有主要三家媒體，NHK、朝日與共同社，已請他們協助說明。

第三、請總統下令透過外交部，表達官方嚴正的抗議。

國防部認知作戰弱

羅致政指出，「國家面對許多假訊息與認知作戰，國防部這場仗可以說是打得灰頭土臉」，像是最近全動法讓學生上戰場、或日本媒體指控台灣9成退役軍官赴中賣資料等，國防部在臉書、推特等社交平台都沒有回應，是否應該檢討？

邱國正回應說，「當然要全面檢討」。羅致政打斷說，「我們是在講國防部的回應態度」，民眾並不會理會官方的新聞稿。他強調，認知作戰的核心就是處理資訊的方式與傳播管道，但國防部面對社交平台那麼重要的管道，卻都沒有回應。

《全動法》要續推

邱臣遠表示，《全動法》引發諸多爭議，行政院日前暫緩執行，但究竟國防部有沒有進行跨部會溝通，還只是一廂情願進行公告？邱國正回應說，跨部會的協調工作平常都在進行，但這件事緣起「全民防衛動員署」成立，附帶決議要檢討動員準備法並進行修正。

邱臣遠表示，但這次明顯有溝通上的落差，連朝野立委都不清楚，行政院長已表示「全動法公告完成後，就會進入正常檢討階段」，是否意味著沒有暫緩的選擇？邱國政連忙回應說，公告的目的就是要蒐集社會各界的意見。

邱臣遠隨即提問，所以《全動法》沒有所謂「下架」的問題？邱國正表示，「沒有什麼下架的問題」。邱臣遠追問，所以要繼續推？邱國正說，蒐集完各界意見後，會邀集各部會對問題再進行討論。

【更多精采內容，詳見 】