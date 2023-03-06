黑熊戰車研發案 邱國正：絕對尊重測評、用車單位意見

針對軍備局生產製造中心執行105公厘輪型戰車科研案，國防部長邱國正上午在立法院表示，全案目前正在測評中，沒有受到任何壓力，絕對尊重測評、未來的用車單位意見。

邱國正今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。

國民黨立委李德維質詢表示，軍備局以獵豹專案為名研發105公厘輪型戰車，希望今年投產，但據了解陸軍考量台灣橋樑、道路高度限高4公尺限制，認為原型車車高過高，無投法配合量產，目前此案規劃如何？國防部會否因為國安會期望投產的壓力而強迫陸軍接受嗎？

邱國正回應表示，全案目前正在測評中，沒有受到任何壓力，絕對尊重測評、未來的用車單位意見。軍備局長吳慶昌則表示，此案仍在科研階段，尚未到實質建案過程中。

國防部今天表示，105公厘戰車為國防自主重大成就，後續通過初期作戰測評，將配合陸軍新增需求開發量產車型。但尚無112年量產規劃，亦未接獲國安高層希望量產的指導。