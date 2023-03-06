府副侍衛長遭拔官 國防部長邱國正：涉用餐經費結報
原總統府副侍衛長吳松齡人令發布僅兩天，即因涉未依規定使用公務車等情遭註銷，調司令部委員候查。國防部長邱國正說，此案還涉有用餐經費結報問題，都將一併檢討。
陸軍司令部3日表示，原總統府副侍衛長吳松齡因涉未依規定使用公務車等情，因此先行註銷調任總統府副侍衛長命令，調陸軍委員等候調查。
邱國正今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。國民黨立委李貴敏質詢表示，此案是涉及考核不實，導致未發覺人事問題，此案必須「立即拔官」真實原因，只有外傳的違規使用公務車嗎？還是忠誠度有問題？人事案的撤銷是國防部長交辦或總統府交辦？事前人事審查是否有誤失？
邱國正表示，此案是他建議註銷人事案。而此案除涉及違規使用公務車外，還有一些吃飯經費支用的問題。都將一併檢討。
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