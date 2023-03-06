國防部長邱國正：中共今年對台動武態勢比以前強烈

國防部長邱國正今天在立法院表示，今年共軍對台威脅更為嚴重，他肯定中共對台動武態勢比以前強烈，而因應共軍無人機、氣球等威脅，國軍現已改變過去「我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍」的原則，若有航空實體進入一定界限，如進入我12浬領空領海，我們就要射擊。

邱國正今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。國民黨立委江啟臣表示，大陸兩會正在進行，李克強提出報告，涉及軍事國防部分，軍費年增7.2%，達到6.86兆人民幣，宣稱要圍繞實現建軍一百年的奮鬥目標，邊鬥爭邊備戰邊建軍，對當前兩岸情勢，國防部有何看法？

邱國正回應表示，中共歷年軍費不斷增加，對方在準備當中，準備將來一旦有必要，「它也會動武的」，他肯定中共動武態勢比以前強烈，台海周邊機艦運行每天保留10架次左右，一旦有什麼議題，對方會加倍。對於逾越中線的共軍機艦，幾乎都有，但不一定在海峽中線上，有時在南北端，試圖常態運作後，理由由他們來編。

他認為，中共有點在支撐未來有什麼動作，有一個立論的基礎。對方一直在等待，讓他們師出有名，例如有別的國家高層訪台，類似美眾議院長裴洛西訪台，我國與外國互動太頻繁等，如軍事交流等，都包含在裡面。發生機率不低。共軍只是將兵力大小作調整，每次有狀況就會反應。

針對麥卡錫近期可能訪台，立委建議國防部應早作準備，邱國正表示，我方一樣要超前部署，若比去年狀況還要嚴重的話，去年逼近領海基線，貼著24浬鄰接區，但今年恐怕會更加逼近，甚至突入24浬接近到12浬，立委問：就要打起來了？邱國正說，沒有錯，國防部預畫如此，的確很嚴重。

邱國正表示，我們傾向避免讓對方師出有名，國軍很節制，不發起第一擊，但若對方海空實體不斷越界，我們要有所預應，若共軍機艦越過中線再往前進逼，國軍就必須作自衛反擊。國軍第一擊以往的建議，我們必須挨第一槍才好還擊，我們不打第一槍，但現在這第一槍的介定，已經被對方的無人機、防空實體、氣球等所取代，所以我們不再作（承受）第一槍的反應，若有航空實體，不管什麼東西，在一定界限內，如進入12浬領空領海，我們就要射擊，接近就要準備，在模糊地帶，也要有一套處理方法。