入伍大塞車…等9個月才等到兵單 北市役男憂影響生涯規畫

台北市議員楊植斗接獲民眾陳情，有役男等了整9個月時間，才等到兵單，恐影響生涯規畫，楊植斗今與台北市前議員羅智強一同喊話國防部應該想辦法增加訓練的能量，別害役男們苦等兵單、浪費青春。

北市兵役局表示，役男徵集的數量是國防部去調整，另，北市在正常的徵集之外，會向中央爭取能否再多幾個名額。

楊植斗接獲台北市役男蘇先生的陳情，自去年7月完成兵種抽籤後就苦等兵單，好不容易才在今年3月收到入伍通知，已經過了整整9個月時間。由於蘇先生要出國唸書，需要在今年8月前服完4個月兵役，非常著急，總算等到兵單。

蘇先生說，許多役男等兵單等得很辛苦，如果國防部可以將制度完善，爭取多一點入伍的名額會更好，也幫助這些役男提早開始生涯規畫。

楊植斗指出，今年台北市總共有3500個役男要入伍，國防部一月到三月卻只徵集了一半(1750個)，照這樣的速度，最衰的役男恐怕得等到6月才能去當兵。這陣子接到很多申請入伍的陳情案，甚至有役男等兵單等了快一年，但國防部的訓練能量嚴重不足，造成入伍大塞車，浪費年輕人寶貴的青春。

楊植斗說，過去兩岸和平的時候，役期愈來愈少，為的就是讓年輕人早點出社會就業打拚，但現在的年輕人不但等不到兵單，甚至晚出生的役男還要服役一年，讓年輕人十分無奈。楊植斗認為，要服役可以，但千萬不要拖年輕人入伍的時間，浪費役男的青春。

羅智強表示，內政部役建署在今年2月7日就意識到國防部的訓練能量不足，也發函建請國防部增加陸軍常備兵役軍事訓練容量，但卻事與願違，台北市役男在2月徵集804人，3月反而只徵了676人，入伍額度不增反減，喊話國防部應該想辦法增加訓練的能量，別害役男們苦等兵單、浪費青春。

北市兵役局表示，役男可以按照生涯規畫申請優先或延緩入伍，每年兵役局按照去年訂好的徵集期程，開始徵集作業，並提醒申請延緩入伍的役男，如果生涯規畫有其它調整，希望回到徵集期程，記得要記得申請放棄延緩入伍。

北市兵役局表示，役男徵集的數量是國防部去調整，北市目前有1700位役男希望在今年上半年完成徵集，但還是要看中央能提供多少徵集的員額。北市在正常的徵集之外，會向中央爭取能否再多幾個名額，至於每個月可以額外爭取到的名額不一定，以今年一月到二月為例，約額外增加20個名額左右。