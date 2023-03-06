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參謀總長陳寶餘任期將屆 邱國正：換人不影響工作推動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（右）今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。圖／取自立法院直播
國防部長邱國正（右）今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。圖／取自立法院直播

參謀總長陳寶餘4月延任到期，國防部邱國正上午在立法院表示，國防政策的推動都有延續性，換人與否不影響工作推動。

邱國正今天受邀列席立法院外交及國防委員會，與退輔會、教育部等多個部會提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。國民黨立委陳以信質詢表示，參謀總長陳寶餘延任案今年四月到期，屆時他仍要主持5月開始的漢光兵推？或要由下任參謀總長來主責？傳聞國防部長也將因此連帶調動，邱國正是否5月將面臨「畢業」，會不會有這種狀況？

邱國正回應表示，國防政策的推動都有延續性，換人與否不影響工作推動；而各級指揮官也不會變，不影響漢光。

立委質疑，新總長剛上任就能主持漢光演習嗎？邱國正表示，他過去就曾遭遇過此節，要交差前剛好有漢光，「大家一度曾想把我留下」，但依法規有延續性。

漢光演習 邱國正 國防部

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