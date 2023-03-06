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日媒訛傳九成官兵赴陸 邱國正：保護現退役官兵不受辱

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖／取自立法院直播畫面
國防部長邱國正。圖／取自立法院直播畫面

有日媒報導宣稱台灣九成退伍軍人赴陸涉出賣情報，國防部邱國正上午在立法院受訪表示，國防部已要求情報部門，立刻向日本交流協會嚴正抗議，駐外軍協組也向台灣駐日代表處呈遞文書，向日方抗議。他會保護現退役官兵袍澤不受屈辱。

邱國正今天受邀列席立法院外交及國防委員會，提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。面對民眾黨立委邱臣遠質詢時關切日媒汙指九成退役人員赴陸涉出賣情報，邱國正透露，他前兩天曾向總統報告，「這事情很嚴重」。

邱國正表示，報導爭議訊息的日媒完全是捕風捉影，但對軍方來說卻造成很大波動，相關態度，前陣子退輔會主委馮世寬已經表達了，而他個人作為國防部首長，無論現役、退役他都要替他們發聲。

他說，國防部採取三個管道，首先情報部門不管透過該國駐外人員，立刻要求向日本交流協會嚴正抗議，駐外軍協組則向台灣駐日代表處呈遞文書；再則針對媒體，日本在台灣有主要三家媒體，包括NHK、朝日、共同社，也請這些媒體幫我方說明，但到目前為止沒有獲得正式答覆；而他也向總統報告，希望透過外交體系，下令外交部嚴正對外抗議。

邱國正說，前陣子有民眾因為穿了空軍夾克而遭年輕人謾罵，他認為這是撕裂族群社會很重要的關卡，所以他要提出來呼籲外界針對不理性報導，不要再有不理性動作，若再有，國防部會依立場會嚴正提出方法來抗衡。他說不會追究哪一個人傳播失真的訊息，但他要保護現退役袍澤不受屈辱。

國防部 日本 邱國正

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