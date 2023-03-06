馬祖防區缺副食 邱國正：命空軍前運物資 保證不再發生

對馬防部官兵近期因運補問題只能吃罐頭度日，邱國正表示，國防部已下令空軍C-130運輸機進行運補，他也不能怪天候跟船期，但有運補船確實故障。

至於馬防部官兵沙灘留下抗議字樣，邱國正表示，他不會怪罪官兵，國防部要檢討，不夠周延處對官兵很抱歉。他也待過外島，向外島官兵保證不會再有這樣狀況。

馬防部今天也表示，囿於馬防部軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，致多次無法順利運補至馬祖地區，且莒光地區貨源有限，肉品廠商供貨不穩，因此本月4、5日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足。

馬防部指揮官陳中將及副指揮官馬少將，已於今日上午7時親自以交通船運送2日份冷凍肉品至莒光地區，並已完成卸載。

馬防部說，今日上午C-130運輸機將前運5.2噸各類冷凍肉品至馬祖地區，可供應全防區官兵10日伙食所需。

馬防部表示，前運馬祖的軍租民船尚在維修中，若仍有延航之虞，將持續以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。