赴美考察雷射戰車衞中樞 專家：建軍需求優序本末倒置

外傳憲兵指揮部本月將派員赴美考察雷射戰車，規劃列為未來中樞防衛防線之一。旅美的台海安全研究中心主任梅復興認為，此舉軍方容或積極前衛，但建軍需求的邏輯與優序，本末倒置。

「上報」報導，在美方同意下，憲兵指揮部將於本（3）月派員前往位於美國新墨西哥州的測試場，考察美陸軍的「機動短程防空系統」（Direct-Energy Maneuver Short-Range Air Defence，DE M-SHORAD），考察安裝在史崔克裝甲車Stryker IFV的5萬瓦（50kW）等級雷射砲，規劃將雷射砲列為未來中樞防衛的另一層防線，反制無人機等低空目標。

梅復興評論此事說，軍方積極前衛，值得鼓勵！然而，此案卻流露滿滿的典型國軍行為模式。

梅復興在臉書貼文表示，台灣最需要這種能力防衛的乃是高價值兵力，如防空系統，機動對海/對地飛彈發射車，偵蒐系統與關鍵指管設施等，而不是「中樞」。姑且不說中樞領導群在戰時根本就不會、或不應該還會待在已知的未強固化地點，例如，總統府或官邸，更重要的是，中共若欲對那些地點進行斬首作戰的話，那選擇採用 相對慢速)自殺無人機群的可能性相當低。

梅復興說，構建此類先進戰力的做法固然是對的，但應優先應用於保護前述的各種關鍵兵戰力，以確保我戰力得以保存，並在實際的作戰階段發揮效能。但顯然國軍決策者認為防護層峰有重要指標意義，而且也較不會遭遇阻力。正因如此，建軍需求的邏輯與優序反而被本末倒置。