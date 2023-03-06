獨／國安會期待今年投產黑熊戰車 車高過高兵監拒配合

國防部軍備局以「獵豹專案」專案為名，將在年底前完成兩輛105公厘輪型戰車原型車，在研發測評時，性能獲國防部高層肯定，國安會密切關注，希望在蔡總統任內研發完成並量產。但因陸軍原型車研發需求中，考量道路橋樑高度限高四公尺，陸軍兵監單位裝訓部在測評時，認為整體獲得規劃書原訂高度太高，應降低高度再研討規劃量產，拒絕今年投產規劃。

因應陸軍裝訓部的堅持，軍備局已先啟動將再以基金自行研製第三輛樣車，希望能符合陸軍需求，續建案執行小批量後續作戰測評（FOT)，目標在2025年量產。

耗資7億6884萬元的105公厘輪型戰車研製案，規劃在2018年至2023年開發兩輛原型車，今（2023）年是最後一個年度，規劃完成兩輛原型車初期作戰測評。

據了解，目前105公厘戰車砲塔已經安裝在雲豹二型車底盤上，經過研發測評，已驗證射擊精準度及穩定性都高於要求標準，國防部高層視導後表示相當滿意，全案朝向原型車在今年九月台北國際航太暨國防工業展亮相。

105公厘輪型戰車是國防部軍備副部長王信龍擔任陸軍司令任內，依照步兵訓練指揮部構想，以「輪型105公釐戰砲甲車」為名，提出作戰需求並函軍備局開發，用途主要在隨伴CM33/34八輪甲車作戰，提供密接火力支援，海軍陸戰隊也有意採購，用以取代老舊鈍重的CM11主力戰車。由於裝甲防護力不如履帶型戰車，原以火力支援車需求稱為「輪型戰砲甲車」，最後由裝甲兵出身的國防部長嚴德發，拍板改稱為「輪型戰車」，並將負責建案兵監，由步兵訓練指揮部移交給裝甲兵訓練指揮部。

而即便軍備局、中科院聯手研發輪型戰車受到國防部高層肯定，希望儘早付諸量產，但軍方卻傳出兵監裝甲兵訓練部認為原來提出輪型戰車樣車高度需求太高，測評時發現視覺上太高大，將造成車輛隱避性不足，衍生敵人偵搜及敵火砲攻擊面積過大等疑慮，於是與軍備局協議設法在量產時降低全車高度，目前軍備局已完成3D設計及實體模型，將在近期召集裝訓部等相關單位研討確認。

軍備局向本報表示，目前完成測試的兩輛105公厘輪型戰車原型車，因為首次開發建案時並沒有規劃在112年量產，不過，透過兩輛樣車測試，軍備局已取得重要的測評數據，目前計畫由第209廠降低全車高度，中科院勇武計畫室配合重新設計砲塔降低高度及減重，希望達到降低高度的目標，在「獵豹專案」完成兩輛樣車研發告一段落後，將再自行以基金支付，整合兩原型車的測試數據，配合降高需求，進一步研發第三輛原型車（D3），並在2025年完成小批量生產的目標。