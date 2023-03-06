連江民安演習 模擬共軍導彈攻擊

全國各縣市政府下月起將陸續舉行「民安演習」，過去均以天災搶救演練為主，今年各縣市政府受命須納入戰時防災情境演練。四月廿日在連江縣舉行的民安演習，就設定二○二五年共軍以導彈、火砲攻擊珠山電廠油槽，造成全島關鍵基礎設施遭破壞，引發人員傷亡，縣府開設戰時災民收容救濟站，提供縣民避難安置場所。

近期包括基隆市、連江縣等縣市公告「民安演習」納入戰時防災演練，所屬民政處就操演時程、想定內容、兵棋推演與實兵演練時程，透過輔訪會議與各單位研商，也與軍方確認動員配合的裝備與人員。

連江縣政府日前公告，四月廿日舉行民安演習，今年因應兩岸及世界局勢變化，演習將針對戰爭引起災害進行防救演練。

連江縣暫定的演習想定規畫，是模擬二○二五年八月D日，中共對我軍事威脅升溫武力犯台跡象明顯，總統召開國安會議隨即發布緊急命令，國家進入緊急狀態。

該演習想定，模擬因中共船團等封鎖連江縣部分航線及航道，致台馬及離島間航線中斷，造成物資短缺，共軍不斷集結兵力進行作戰演訓，海空軍不斷越過海峽中線，台海戰事一觸即發；D加六日，中共突然對連江縣發動砲火導彈攻擊，地方重要關鍵基礎設施遭敵轟炸，致珠山電廠油槽起火，造成交通設施、運輸系統、重要關鍵基礎設施遭破壞與引發人員傷亡，縣府即開設戰時災民收容救濟站。

新北市民安演習去年即首次新增戰時災害搶救，針對台北港關鍵設施遭破壞等驗證新北市搜救及戰時災害搶救能量。