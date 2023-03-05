獨／馬祖缺糧官兵吃罐頭 島民嘆：別人缺蛋 我們什麼都缺

馬祖近期因缺乏肉品，駐軍吃了數日白飯加罐頭，疑有官兵在防區顯眼沙灘處寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等「抗議」字樣。立委批評，兩岸這麼緊張，外島部隊伙食怎麼可以短缺？後援物資本來就應該準備充足，不然怎麼打仗？

此外，當地民眾也感嘆，「別人缺蛋，我們什麼都缺」。莒光鄉長陳樂禮證實因業者考量成本停駛部分船班，盼中央能協助解決。

陸軍司令部今晚表示，馬祖莒光的軍租運補船近兩日維修，加上莒光市面近期確實缺乏肉類，部隊已食用兩日罐頭食品。面對上情，陸軍司令徐衍璞連日緊急協調，不但運補船明（六）天就恢復航班，還要求由馬防部指揮官陳文星親督，優先載運冷凍肉類補給前線。

另有自稱「馬祖阿兵哥」者也在爆料公社貼文表示，伙食補給船已經一個月沒開，大家都快撐不下去，形容是「被斷糧的馬祖，國防部放棄的外島」，呼籲軍方能協調空軍C-130運輸機協助運補。

國民黨立委陳雪生表示，馬防部若因貨船沒開航，導致國軍面臨斷糧，應該有相關系統可以向上反映，「兵沒有肉吃，部隊要負責」，今天國防部長邱國正會到立法院外交國防委員會備詢，他會質詢邱國正到底怎麼回事，兩岸這麼緊張，伙食怎麼可以短缺，後援物資本來就應該準備充足，不然怎麼打仗？

馬祖防衛指揮部今表示，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳延航，復因故障維修，致無法前運冷凍副食品，防區現有肉類均採各島就地採買，莒光地區貨源有限，且廠商供貨亦有不穩情形，故本月四、五日肉類供應不足，暫以軍用各類罐頭替代，其餘食材均充足，網傳所稱僅有白米並非事實。

指揮部表示，現已協調南竿肉商明（六）日調撥冷凍肉品撥補莒光地區；另司令部對於官兵生活照顧極為重視，針對後續軍租民船仍有延航之虞，明日將以C-130運輸機採空運方式前運副食品，滿足官兵實需。

莒光鄉長陳樂禮證實，因業者考量航運成本，過去有4艘貨輪現在只剩2艘，原本希望縣府協助物資送至南竿再轉乘至莒光，但又是一筆經費，鄉內沒有財源，縣府無法完全補貼，相關航權由交通部航港局管理，希望中央不要只補貼客輪，也要補貼貨輪，才能解決物資運送問題。