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2023年敦睦遠航訓練支隊是否恢復遠航友邦？海軍不評論

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍磐石軍艦。圖／海軍艦指部提供
海軍磐石軍艦。圖／海軍艦指部提供

軍艦隊指揮部日前宣布海軍2023年敦睦遠航訓練支隊，本月起將靠泊國內各港口開放參觀。但國內航程結束後，是否將至國外實施遠航，海軍司令部至今未對外透露，也不評論此事。

海軍敦睦艦隊在2020年肇發COVID-19群聚疫情，經中央流行疫情指揮中心調查，艦隊共發現36名病毒核酸檢驗陽性的確定病例和8名血清抗體陽性的極可能病例，所有病例皆為磐石軍艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。當時艦隊前往帛琉，但我方調查確定病例中最早發病日為抵達帛琉之前，且感染源不明，顯示當年3月當時國內有零星社區感染個案，但經密切監測與追蹤，此起群聚事件並未造成帛琉及台灣社區次波傳染。

但此次艦隊防疫程序備受外界檢討，海軍宣告暫停敦睦遠航訓練支隊赴海外至今，改以航行東沙、南沙太平島等地移訓。

海軍艦指部表示，今年海軍敦睦遠航訓練支隊仍納編油彈補給艦「磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇，搭載海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合。但在國內巡迴結束後，艦隊是否赴國外遠航，或只是前往南沙巡航，海軍司令部沒有評論。

海軍司令部 遠航 軍艦

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