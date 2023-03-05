陸軍採購三廠微型無人機原型機 特戰部隊將接裝測評

陸軍耗資1042萬1340元預算，向國內三家廠商採購「微型無人機」的原型機，履約地點位於台中市和平區，研判是供陸軍特戰部隊使用的裝備。

政府採購公報網站披露，陸軍採購微型無人機原型機的標案，分別由中光電智能機器人股份有限公司、雷虎科技股份有限公司、經緯航太科技股份有限公司分別得標，總決標金額達到1042萬1340元預算。

由於履約地點位於台中市和平區山區，研判屆時由駐在當地的谷關特戰訓練中心接裝微型無人機原型，進行機種測評、準則研發。

美軍現已普遍使用微型無人機，現役有「泰萊達科技」（Teledyne Technologies）集團旗下的感測裝置大廠FLIR公司的「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型無人機，作為戰場偵蒐使用。