打靶戰備 內政部：替代役男增「輔助軍事勤務」新使命

內政部表示，因應全球戰略情勢變化，替代役制度配合兵役結構調整，將賦增替代役「輔助軍事勤務」新使命，納入全民防衛動員體系，以增強國土戰備韌性。替代役男今年3月起要開始步槍實彈射擊，熟悉「平戰轉換」實務與戰備任務，戰時徵用從事輔助軍事勤務。

國防部、內政部與勞動部等多個部會，明（5）日將在立法院提出「強化全民國防兵力結構調整方案與義務役役期延長之配套措施及整備規劃報告」。

內政部在報告中表示，按兵役法規定，兵役區分為軍官役、士官役、士兵役及替代役4種。常備役體位役男應服常備兵役；替代役體位役男，應服替代役。內政部將替代役男施予輔助軍事勤務訓練，從事災害防救及社福照護等勤務；戰時實施勤務召集增強國土戰備韌性。

內政部表示，94年次以後替代役體位將配合義務役期回復1年役期，以符合兵役公平，且僅開放家庭、宗教因素申請服替代役，替代役體位及家庭因素替代役役男役期為1年；常備役體位役男申請服宗教因素替代役役期為1年2個月。至於替代役男薪資，比照義務役，同時連結勞退年資。

內政部說，因應全球戰略情勢變化，替代役制度配合兵役結構調整，將賦增替代役輔助軍事勤務新使命，納入全民防衛動員體系，透過強化訓練，熟悉相關戰備任務，以適時支援秩序維護、緊急救護、災害搶救及災民安置等工作。

內政部表示，替代役基礎訓練除辦理緊急救護（EMT-1）、全民國防等課程，增加打靶射擊訓練及全民防衛動員課程，強化替代役擔任輔助軍事勤務功能。今年3月起並實施實彈射擊，讓役男熟悉射擊技能，建立役男戰時自我防衛能力。

內政部說，替代役備役人力已納為民防體系，由役政署統籌各役別人力派遣運作，以利戰時支援災害搶救及緊急救護的任務，按戶籍及專長分為「防災救護組」、「治安維護組」、「社會服務組」、「公共服務組」4組。平時演訓召集結合民安演習及實施初級救護員（EMT-1）繼續教育，強化國家整體救護量能。

內政部表示，替代役制度優先滿足國防需求為原則，現因應全民國防兵力結構調整方案，賦增替代役役男輔助軍事勤務的新使命，納入全民防衛動員體系，增強國土戰備韌性。