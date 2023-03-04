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曾銘宗：希望全動法是真的下架
國防部預告「全動法」修法草案，行政院長陳建仁昨正式「喊卡」，朝野立委也一致認為全動法修法太過草率。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，草案上網公告時，「大家都很驚訝」；國民黨黨團總召曾銘宗說，希望下架是真下架，不要是執政黨的緩兵之計；民眾黨團總召邱臣遠則批評，全動法軍方擴權形同「類戒嚴」。
柯建銘表示，全動法修法草案上網公告時，大家都很驚訝，近日經溝通討論，國防部已道歉。柯也說早在馬英九擔任台北市長時期，市府就擬定學校青年服勤動員準備執行計畫，包括如何編組等，「這是過去就有的」，這次國防部提出修法並未提到這部分，若造成誤解就解釋清楚。
曾銘宗表示，希望全動法下架就真下架，不要是執政黨的緩兵之計，國民黨團對全動法中會造成箝制言論自由、學生上戰場等有疑慮的修法方向，堅決反對。
邱臣遠表示，「軍管授權」未明確規定平時與戰時，軍方擴權形同「類戒嚴」。全動法中許多修法方向和內容，其實在現行民防法和災害防救法都已規範，再制訂專法恐疊床架屋。時力立委邱顯智喊話，政府應召開公聽會，廣邀專家學者蒐集意見。
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