九成退役軍官赴中國賣情報？張善政：全民挺國軍拒外媒造謠

日本媒體報導台灣90%退役軍官會前往中國，用軍事情報換取金錢利益，甚至腐敗已成常態。桃園市長張善政今晚在臉書表示，他想不僅是他，許多國人同胞對外媒以謠言中傷國軍都同感憤慨，大家不能對這種汙衊式的報導默不吭聲，必須嚴正譴責。

張善政表示，桃園人對國軍的感情特別深，過去深入大陸執行高空戰略偵察的黑貓中隊，總部就在當時的空軍桃園基地；在龍岡，也有滇緬孤軍後裔形成的聚落，不僅標誌著人民對自由的追求，也是桃園特殊的文化風景。

桃園更是陸軍的重要駐地，陸軍司令部與負責拱衛首都的第六軍團指揮部，培育國軍人才的陸專學校、化生放核訓練中心、通信電子資訊訓練中心，都位於桃園。

張善政強調，桃園人很榮幸能給這群勇士最大的支持，「因為我們相信，無論過去還是現在，國軍將士都會為了中華民國的存亡、台灣人的安全，一往無前，不惜隕身」。

張善政說，台灣今日能夠安居樂業，就是國軍的奉獻，他要呼籲大家一起積極闢謠，捍衛國軍的清白與聲譽，需要全民一起挺身而出。