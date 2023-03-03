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【重磅快評】日經應務正業 台灣多少人賣情報不勞操心

聯合報／ 主筆室
有網友今天中午在網路社團「記者爆料網」中張貼兩張照片，稱「日本經濟新聞社被我潑尿」。圖／取自「記者爆料網」
有網友今天中午在網路社團「記者爆料網」中張貼兩張照片，稱「日本經濟新聞社被我潑尿」。圖／取自「記者爆料網」

日本經濟新聞》寫了一條猶如夢遊的報導，惹怒了眾多的退伍軍人，《日經》位於台北的辦公室大門，今天被潑尿抗議，雖說潑尿的抗議行徑不甚可取，《日經》還是得想想，那條報導的出現，可能比尿被潑在門上更令自己難堪。

疑似潑尿者自行在網路社團上貼圖爆料，但此一行徑卻被批判「這很驕傲嗎？」，該網友說：「對退伍軍人抹屎，那我只好對你潑尿」，以此自證行為的正當性。

屎尿交加減損了這一新聞應被嚴肅對待的空間，這樣的報導除了極少數具有同等幻想症患者可能相信外，對國軍的殺傷性其實極弱，理性的讀者也不必跟它一般見識，以後對它報導的新聞多打個問號就是了。

問題在於一家堂堂名望在外的報紙，竟可以作出「高達9成的台軍退役軍官提供情報給中國」，「蔡英文一直著手國軍改革，但至今仍無法掌控軍隊」，原因是「軍中外省人太多」等連說它是「揣測」都嫌太抬舉它的報導，《日經》的水準直線下降到了比之於狗仔小報不如的境地，真令人唏噓不已。

不管這個所謂的「知情人士」如何言之鑿鑿地說有9成的退役軍官會跑到對岸賣情報，撰稿的記者又如何對它深信不疑，《日經》內部從編輯到高層，竟無一人曾經質疑這一說法的真實性？

這一情況表明，一家著名的日本媒體已經被一種莫名的仇恨或意識形態所控制，以至於它即將做出匪夷所思的報導前，竟無一人曾經有過短暫的片刻，質疑這很可能只是一條的假訊息。

就用最簡單的邏輯推論，一支一退伍就有9成軍人會去向敵人賣情報的部隊，早該對它的主政者實行無數次的政變了，何需熬了半輩子的青春在部隊，只為了最終能去對岸向共軍秤斤秤兩地賣情報？

一葉知秋，一家知名報紙的淪落，其實反襯了日本整體衰弱。日本的衰敗反映在許多層面，比方說，它的人均GDP竟然已不知不覺被台、韓趕上，2022年的GDP總值只剩4兆3千億美元，這甚至比20年前即2003年的4兆5千億還低。已有學者預言，在今年2023年可能出現兩個標誌性事件，其一是日本的人均GDP被韓國超越，第二是日本的GDP恐被德國超越。

《日經》該關注的仍應是經濟新聞，並更應專注於日本自己的經濟難題，比方說，日本厚生勞動省剛公布去年日本新生兒人口創下新低，首次低於80萬人，而它的死亡人口卻達158萬人，兩者都創各自的歷史新猷；一生一死之間，日本人口去年年減78萬人。這早已不是生不如死，而是死倍於生。

日本不只失去了人口紅利，更受害於人口赤字，一個超級老化的社會，正是日本經濟不斷衰落的元凶。去年5月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克就曾對日本人口銳減有感而發，推了一條推文說，如果日本出生率的下降趨勢持續下去，這個世界第三大經濟體的國家將「不復存在」（eventually cease to exist） ，而這將是世界的重大損失。 但當時，日本前一年只減少了64萬 4千人，而一年後的今天，這個數字已達到78萬人。

對這麼重大的危機，奉勸《日經》應多務些正業，多做些深入的專題報導，並可試圖提出一些解決的方案，這對日本才有實益與貢獻；至於台灣有多少人到大陸去賣情報，日本人大概並不感興趣，而台灣也不勞它操心。

退伍軍人 國軍 日本 國防部

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