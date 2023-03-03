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反駁全動法修法下架？羅秉成：預告期滿當然結束

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成。圖／行政院提供
行政院代理發言人羅秉成。圖／行政院提供

針對外界關注全民防衛動員準備法預告修法草案一事，行政院代理發言人羅秉成今天表示，國防部提出全動法修法草案是因應緊急命令狀態的國家安全考量，針對現行規定有哪些不合時宜或者不完備的情形進行通盤修法，現正進行預告蒐集各界意見，待預告期滿即進入後續檢討的法制工作階段，預告期滿此一階段當然結束，沒有移除下架的問題。

羅秉成指出，國防部為保障國家安全本於職責提出修法草案確有必要，而行政院已請國防部於結束預告後，要就此期間所蒐集之各界意見詳加衡酌、審慎評估，並持續進行跨部會協調及做好社會溝通工作，完善此項修法的法制作業，期能與時俱進，以符合現代全民國防及整體國家安全的新思維。

針對外界質疑全動法修法與中介法有關，羅秉成說，有人刻意將該次行政院動員會報與全動法修法混為一談，甚至將此攸關國家安全的修法貶為爛攤子，實無必要，令人遺憾，盼各界就此嚴肅議題本於事實理性溝通，勿再恣意揣測、不當聯結造成社會不必要的紛擾。

國防部 羅秉成 全動法

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