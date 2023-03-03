快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

涉違規使用公務車 府副侍衛長吳松齡任新職兩天遭拔

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
原陸軍第六軍團參謀長吳松齡少將。圖/取自青年日報
原陸軍第六軍團參謀長吳松齡少將。圖/取自青年日報

陸軍司令部今（3）日表示，原總統府副侍衛長吳松齡因涉未依規定使用公務車等情，因此先行註銷調任總統府副侍衛長命令，調陸軍委員等候調查。

「菱傳媒」報導，總統府侍衛長、副侍衛長3月1日進行職務異動，由原總統府副侍衛長李慶然升任後晉升中將，其副侍衛長則由原陸軍第六軍團參謀長吳松齡少將接任，如今卻傳出吳松齡接任第二天即遭拔官，改調任陸軍司令部委員一職，創下副侍衛長任期最短的紀錄。

陸軍司令部今（3）日表示，近日接獲反映，吳少將109年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情。司令部秉毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准。

陸軍司令部說，吳少將已暫調陸軍司令部少將委員。陸軍待調查結果，據以辦理後續人事作業。

陸軍 總統府

延伸閱讀

日媒稱「9成退役軍官赴陸賣情報」總統府回應了

蔡總統：台加夥伴關係正向前邁進 盼挺台入CPTPP

美宣布F-16戰機飛彈軍售 府：萬全準備是為避戰

陸軍火箭車搭載全裝實彈滿街跑 北部備戰氣氛不尋常

相關新聞

16歲以上學生動員造冊挨批 教育部吞了！令停止辦理

教育部訂有「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，規定高中以上學校須完成防護團實施計畫策定和防護團人員編組，防...

全動法惹議 陳建仁：絕對沒有要學生上戰場做武器

國防部預告將修正「全民防衛動員準備法」為「全民防衛動員法」，被在野黨質疑有管制媒體、動員未當兵學子等疑慮。對此，行政院長...

影／民眾黨團：全動法 軍方擴權形同「類戒嚴」

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿，上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指受烏俄戰爭及兩岸...

涉違規使用公務車 府副侍衛長吳松齡任新職兩天遭拔

陸軍司令部今（3）日表示，原總統府副侍衛長吳松齡因涉未依規定使用公務車等情，因此先行註銷調任總統府副侍衛長命令，調陸軍委...

好久不見 海軍敦睦艦隊本月靠泊各港開放民眾蒞臨參觀

海軍艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，本月起將靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海...

全動法修正案引議 台灣基進籲不能拖、備戰不退縮

全動法擬修法引發討論，台灣基進今天呼籲「備戰不退縮，修法不能拖」，要求國防部強化溝通能力，積極向社會說明，並駁斥錯假訊息...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦