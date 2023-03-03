涉違規使用公務車 府副侍衛長吳松齡任新職兩天遭拔
陸軍司令部今（3）日表示，原總統府副侍衛長吳松齡因涉未依規定使用公務車等情，因此先行註銷調任總統府副侍衛長命令，調陸軍委員等候調查。
「菱傳媒」報導，總統府侍衛長、副侍衛長3月1日進行職務異動，由原總統府副侍衛長李慶然升任後晉升中將，其副侍衛長則由原陸軍第六軍團參謀長吳松齡少將接任，如今卻傳出吳松齡接任第二天即遭拔官，改調任陸軍司令部委員一職，創下副侍衛長任期最短的紀錄。
陸軍司令部今（3）日表示，近日接獲反映，吳少將109年任職期間，疑涉有未依規定使用公務車等情。司令部秉毋枉毋縱原則，建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准。
陸軍司令部說，吳少將已暫調陸軍司令部少將委員。陸軍待調查結果，據以辦理後續人事作業。
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