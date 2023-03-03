16歲以上學生動員造冊挨批 教育部吞了！令停止辦理

教育部訂有「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，規定高中以上學校須完成防護團實施計畫策定和防護團人員編組，防護團服務範圍則包括救護、消防、生產等，近日配合國防部全民防衛動員資訊整合系統，擬將參與服勤動員準備執行計畫16歲以上學生名冊填入國防部系統，引發動員學生上戰場的疑慮，今（3/3）教育部則表示，評估後認為名冊留校備查即可，各高中即起停止辦理。

教育部日前召集地方教育主管機關視訊會議討論使用全民防衛動員資訊整合系統，16歲以上學生不分男女參與的學生青年服勤動員準備執行計畫的造冊資料，要填入國防部全民防衛動員署系統列管運用，引發動員學生上戰場的質疑。

教育部今天表示，教育部已於91年訂有「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，要求高中以上學校應於年度開始前，完成防護團實施計畫策定及防護團人員編組，是既有規定。學校防護團則需實施相關教育訓練，並配合防災演練、萬安演習等，培養學生於災難時發揮自救和救人的能力。

教育部學特司司長吳林輝稍早接受電話訪問時表示，過去學校完成編組後名冊都由學校存參，若地方政府提出需求，才由學校提供推薦名單，本次是配合國防部全民防衛動員資訊整合系統，才要求將學生名單填至系統中，但教育部考量，就防護團編組、教育訓練來看，名冊持續存參在校內應足夠。

吳林輝談到，評估國防部起初是為了盤整規劃，但學生類別十分特殊，不會真的被動員支援作戰，如今有動員參戰的疑慮，「那就更不需要了。」恐怕也跟國防部先前的預想和目的不符。

對此，教育部令人員編組名冊回歸「112年度學校青年服勤動員準備分類計畫」留校備查即可，請各地方政府轉知轄內高級中等以上學校停止辦理「全民防衛動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料。

教育部也重申，全民國防教育已列高級中等學校部定必修，防災教育、安全教育議題亦已納入12年國民教育課程綱要，並依國小、國中及高中階段，規劃適合其身心發展的學習目標、主題與內涵。教育部會持續督導各級學校，結合每年各級政府定期防災演練、萬安演習，落實逃生避難演練，並落實防災教育、安全教育及全民國防教育。