快訊

賴系人馬掌資策會衍生公司 上任就毀約恐登補助黑名單

「要學生上戰場？」全動法惹議 教長：即日起停止青年服勤資料建置

搶救危老！蔣萬安宣布：北市公辦都更同意門檻90%降至75%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全動法爭議大 台灣基進要國防部「像馮世寬一樣強硬」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
左起台南市議員李宗霖、北市黨部主委吳欣岱、高市議員張博洋召開記者會，呼籲全動法的修法不能拖。圖／台灣基進提供
左起台南市議員李宗霖、北市黨部主委吳欣岱、高市議員張博洋召開記者會，呼籲全動法的修法不能拖。圖／台灣基進提供

國防部有意修改「全民動員防衛法」引發爭議，台灣基進指出，台灣有必要備戰不退縮，全動法的修法不能拖，外界不該把重點放在「娃娃兵」、「管制媒體自由」等假訊息上，國防部要堅持立場、做好溝通，像退輔會主委馮世寬對日本媒體報導事件一樣強硬，讓法案討論回歸焦點。

台灣基進高雄市黨部今日召開記者會，北市黨部主委吳欣岱、高市議員張博洋及南市議員李宗霖發表訴求。

張博洋表示，國防部近日提出全動法被外界打到退縮，但這是重要法令，因為本次修法是針對台灣在緊急狀態時欠缺動員法條所提出的修改，外界卻把重點放在娃娃兵、管制媒體自由等假訊息假新聞，認知作戰成果豐碩，如果以後每次都因此放棄退縮，台灣沒有任何準備。

李宗霖說，台灣真的可能發生戰爭，全民要備戰，國防部在全動法新增的第15條，內容說平時可盤點相關媒體從業人員，卻被扭曲成戒嚴時代偵查或偵訊媒體人員，而且開罰時間是戰時非平時，外界反對聲音是在掩飾假資訊流竄與作戰消息，蔡政府與國防部應該要硬起來為可能發生的戰爭做準備，絕對不能畏縮。

吳欣岱主張，疫情解封後，中國不只是加強對台統戰的強度，國內的戰爭動員也已經開始，去年六月提出非戰爭軍事行動綱要，今年在各地成立國防動員辦公室，提出預備役人員法；近期中國召開二中會，預計未來更會朝「強黨弱政」的局勢發展，以強化內部控制、回到過去中國戰時全面控制的狀態，他們已經開始準備，我們豈能不準備？

近日日媒報導「台灣有九成退將當共諜」，退輔會主委馮世寬昨日爆粗口回反擊報導是胡說八道。吳欣岱說，此次修法，國防部對於抹黑造謠，要像馮世寬對日本媒體一樣強硬，民眾才會覺得未來有希望。

台灣基進主張，「備戰不退縮、修法不能拖」，國防部應該要強化溝通能力，積極向社會說明，不是面對爭議就退縮，還要駁斥錯假訊息及消弭雜音，讓法案討論回歸焦點，加強戰時自我防衛能力。

國防部 戰爭 台灣基進

延伸閱讀

台南正副議長賄選 台灣基進：改革選制避免事件再發生

退輔會主委馮世寬支持全動法修法 否則「國恆亡」

台媒疑擴大日媒報導羞辱退伍軍人 馮世寬：分化團結非常可惡

馮世寬：退役官兵若違國安法 停退撫給付追討退休俸

相關新聞

16歲以上學生動員造冊挨批 教育部吞了！令停止辦理

教育部訂有「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，規定高中以上學校須完成防護團實施計畫策定和防護團人員編組，防...

全動法惹議 陳建仁：絕對沒有要學生上戰場做武器

國防部預告將修正「全民防衛動員準備法」為「全民防衛動員法」，被在野黨質疑有管制媒體、動員未當兵學子等疑慮。對此，行政院長...

影／民眾黨團：全動法 軍方擴權形同「類戒嚴」

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿，上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指受烏俄戰爭及兩岸...

好久不見 海軍敦睦艦隊本月靠泊各港開放民眾蒞臨參觀

海軍艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，本月起將靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海...

涉違規使用公務車 府副侍衛長吳松齡任新職兩天遭拔

陸軍司令部今（3）日表示，原總統府副侍衛長吳松齡因涉未依規定使用公務車等情，因此先行註銷調任總統府副侍衛長命令，調陸軍委...

全動法爭議大 台灣基進要國防部「像馮世寬一樣強硬」

國防部有意修改「全民動員防衛法」引發爭議，台灣基進指出，台灣有必要備戰不退縮，全動法的修法不能拖，外界不該把重點放在「娃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦