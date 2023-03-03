全動法爭議大 台灣基進要國防部「像馮世寬一樣強硬」

國防部有意修改「全民動員防衛法」引發爭議，台灣基進指出，台灣有必要備戰不退縮，全動法的修法不能拖，外界不該把重點放在「娃娃兵」、「管制媒體自由」等假訊息上，國防部要堅持立場、做好溝通，像退輔會主委馮世寬對日本媒體報導事件一樣強硬，讓法案討論回歸焦點。

台灣基進高雄市黨部今日召開記者會，北市黨部主委吳欣岱、高市議員張博洋及南市議員李宗霖發表訴求。

張博洋表示，國防部近日提出全動法被外界打到退縮，但這是重要法令，因為本次修法是針對台灣在緊急狀態時欠缺動員法條所提出的修改，外界卻把重點放在娃娃兵、管制媒體自由等假訊息假新聞，認知作戰成果豐碩，如果以後每次都因此放棄退縮，台灣沒有任何準備。

李宗霖說，台灣真的可能發生戰爭，全民要備戰，國防部在全動法新增的第15條，內容說平時可盤點相關媒體從業人員，卻被扭曲成戒嚴時代偵查或偵訊媒體人員，而且開罰時間是戰時非平時，外界反對聲音是在掩飾假資訊流竄與作戰消息，蔡政府與國防部應該要硬起來為可能發生的戰爭做準備，絕對不能畏縮。

吳欣岱主張，疫情解封後，中國不只是加強對台統戰的強度，國內的戰爭動員也已經開始，去年六月提出非戰爭軍事行動綱要，今年在各地成立國防動員辦公室，提出預備役人員法；近期中國召開二中會，預計未來更會朝「強黨弱政」的局勢發展，以強化內部控制、回到過去中國戰時全面控制的狀態，他們已經開始準備，我們豈能不準備？

近日日媒報導「台灣有九成退將當共諜」，退輔會主委馮世寬昨日爆粗口回反擊報導是胡說八道。吳欣岱說，此次修法，國防部對於抹黑造謠，要像馮世寬對日本媒體一樣強硬，民眾才會覺得未來有希望。

台灣基進主張，「備戰不退縮、修法不能拖」，國防部應該要強化溝通能力，積極向社會說明，不是面對爭議就退縮，還要駁斥錯假訊息及消弭雜音，讓法案討論回歸焦點，加強戰時自我防衛能力。