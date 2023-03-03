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影／民眾黨團：全動法 軍方擴權形同「類戒嚴」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，對於國防自主，備戰才能避戰，都支持同意，但無法接受國防部態度草率。呼籲暫緩修法，廣泛討論後再提案。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，對於國防自主，備戰才能避戰，都支持同意，但無法接受國防部態度草率。呼籲暫緩修法，廣泛討論後再提案。記者黃義書／攝影

民眾黨立院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿，上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指受烏俄戰爭及兩岸局勢發展影響，政府強化軍事實力及國防部預告修正「全民防衛動員準備法」。對於國防自主，備戰才能避戰，台灣民眾黨立院黨團都支持同意，但無法接受國防部態度草率。

邱臣遠表示「全動法」修法包山包海、空白授權，又企圖偷渡夾帶。 國防部公告草案當中的「青年動員」涉及各級學校必須造冊；空白授權「媒體管制」 ；「數位中介服務法」恐將「借屍還魂」 ，加上「軍管授權」未明確規定是平時、戰時，軍方權力擴張形同「類戒嚴」，而且民進黨政府不溝通就想矇混過關、隨意擴權，引發社會強烈反彈。呼籲國防部應該暫緩修法，廣泛討論後再提案。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，對於國防自主，備戰才能避戰，都支持同意，但無法接受國防部態度草率。呼籲暫緩修法，廣泛討論後再提案。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、幹事長張其祿（左），上午在民眾黨立院黨團舉行「全民總動員！反對全動惡法！」記者會，指國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，對於國防自主，備戰才能避戰，都支持同意，但無法接受國防部態度草率。呼籲暫緩修法，廣泛討論後再提案。記者黃義書／攝影

國防部 台灣民眾黨 邱臣遠

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