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好久不見 海軍敦睦艦隊本月靠泊各港開放民眾蒞臨參觀

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
承德軍艦（拉法葉巡防艦）。圖/艦指部
承德軍艦（拉法葉巡防艦）。圖/艦指部

海軍艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，本月起將靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

今年海軍民敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦「磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇。

海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

國內航訓各港口開放時間如下：

（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。

（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。

（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。

（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。

（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。

（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。

（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。

艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

磐石軍艦（油彈補給艦）。圖/艦指部
磐石軍艦（油彈補給艦）。圖/艦指部
海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀時程。圖/艦指部
海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊靠泊各港口開放民眾蒞臨參觀時程。圖/艦指部
班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）。圖/艦指部
班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）。圖/艦指部

海軍 軍艦 遠航

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