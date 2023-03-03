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好久不見 海軍敦睦艦隊本月靠泊各港開放民眾蒞臨參觀
海軍艦隊指揮部今（3）日表示，海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊，本月起將靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。
今年海軍民敦睦遠航訓練支隊計納編油彈補給艦「磐石軍艦」、康定級飛彈巡防艦「承德軍艦」及成功級飛彈巡防艦「班超軍艦」等三艘艦艇。
海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。
國內航訓各港口開放時間如下：
（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。
（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。
（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。
（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。
（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。
（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。
（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。
艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。
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