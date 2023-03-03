全動法惹議 陳建仁：絕對沒有要學生上戰場做武器

國防部預告將修正「全民防衛動員準備法」為「全民防衛動員法」，被在野黨質疑有管制媒體、動員未當兵學子等疑慮。對此，行政院長陳建仁今天表示，絕對沒有要學生上戰場，沒有要學生做武器，也沒有新聞箝制問題。

陳建仁今赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢，會前接受媒體聯訪，提及「全動法」修法引來的相關爭議。

陳建仁表示，「全動法」是國防部因應國家安全基於緊急命令發布時的方式來做檢討，在檢討過程中，實際上外界上有誤會。絕對沒有要學生上戰場，也沒有要學生做武器，也沒有新聞箝制問題。

陳建仁說，預告過程中是蒐集各界意見，他也特別要求國防部、各部會對各界建議好好蒐集、分析、研議，並請國防部跟社會多溝通，讓大家了解「全動法」的重要性。目前蒐集資料、各家意見過程中，請國防部要審慎研議、參考，做最好的修法。