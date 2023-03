【專家之眼】班農稱「中美在南海必有一戰」預言成真？

22年前,美國海軍EP-3偵察機與中共殲-8戰機在南海北部的海南島東南方上空發生擦撞,導致中共軍機落海墜毀,飛行員死亡,而美方偵察機迫降海南陵水機場。最終,美國致歉,換回被扣EP-3機組人員,並將該機運回。

7年前,前川普總統的智囊、白宮首席策略長班農 (Steve Bannon) 表示:「中、美在南海必有一戰」。他估計,在未來5到10年,美中在南海會有一場大規模熱戰。換言之,在2021年至2026年間,美中在南海將爆發戰爭。僅剩約四年不到的時間,美中在南海真的會爆發熱戰嗎?

長期關注中美南海博弈的軍事、安全戰略分析家並不完全認同班農的說法,但指出,美中在南海發生小規模軍事衝突是有可能。觀察川普下台後美中在南海的角力,似乎情勢在變。

4年前,川普執政期間,美國海軍「狄卡特號」驅逐艦與中共解放軍「蘭州號」驅逐艦在南海幾乎相撞,雙方相距僅不到41公尺。美軍方在南海所執行的「航行自由行動」(FONOPs)共有28次,遠多於歐巴馬政府的8次。

拜登總統上台後,有分析家初步研判,美國新政府的南海政策可能不會像川普一樣那麼尖銳。但事實證明,拜登不但「蕭規曹隨」,延續川普的南海政策,在做法上轉趨更強硬。至今兩年,拜登已執行9次的FONOPs,且預料次數將持續增加。

拜登政府積極拉攏東協、提升與四個有南海領土主權和海洋權益聲索的四個成員國 (菲、越、馬、印尼)、持續擴大推動印太戰略、加強與澳洲、日本、及印度 (the Quad) 的軍事合作、簽署美英澳軍事同盟協定、要求歐洲三巨頭英、法、德派遣軍艦加入南海聯合、派遣包括副總統、國務卿、及國防部長在內的高官訪問菲律賓等。在所謂的「南海法律戰」也頻頻出手,除持續發表聲明強調《南海仲裁案》之裁決對中共具有法律約束力,其國務院也發布新「海洋的界限」(Limits in the Seas),加大力度挑戰北京的南海海洋法律主張。

去年12月,一架美軍RC-135偵察機與中共戰機在南海上空「危險相遇」,當時兩機僅相距約6公尺。根據北京大學「南海戰略態勢感知」的數據,光是今年1月,美國就出動64架次偵察機到南海偵察。

日前,一架美國海軍P-8反潛巡邏機飛到南海執行偵察任務,機上有記者隨行。當此偵察機接近菲律賓時,其機上無線電傳出中共軍艦的警告,要求美方說明飛行意圖。之後,美偵察機繼續飛往中共完全掌控並劃有領海基線的西沙群島水域。當美機飛近離西沙群島領海約26海里 (約48公里) 時,一架掛載四枚空對空飛彈的中共殲-11戰機「伴飛」,並向美軍喊話,揚言進入中共領空就會予以攔截,且要美國負擔全部責任。

拜登持續加碼派遣軍機、軍艦進入南海,挑釁意味十分濃厚。前不久,菲律賓政府同意美軍進駐四個新軍事基地,使美國在菲國的軍事基地總共增加到九個。此外,美方一再表示1951年所締結之《美菲共同防禦條約》適用於南海爭議島礁,此包括仁愛礁。4月下旬到6月,美菲將舉行大規模的「肩並肩」演習。中共不甘示弱,也在南海進行軍演。

美國持續派遣軍機艦到南海將不利此地區和平與穩定之維持,也讓當前高度緊張美中關係降溫或獲得改善變得困難重重。倘若美軍加大力度在南海刺激中共,七年前班農所稱「中美在南海必有一戰」的預言恐將成真。