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【專家之眼】班農稱「中美在南海必有一戰」預言成真？

聯合報／ 宋燕輝／中華民國海洋事務與政策協會理事
美中競爭，影響世界。圖／美聯社
美中競爭，影響世界。圖／美聯社

22年前，美國海軍EP-3偵察機與中共殲-8戰機在南海北部的海南島東南方上空發生擦撞，導致中共軍機落海墜毀，飛行員死亡，而美方偵察機迫降海南陵水機場。最終，美國致歉，換回被扣EP-3機組人員，並將該機運回。

7年前，前川普總統的智囊、白宮首席策略長班農 (Steve Bannon) 表示：「中、美在南海必有一戰」。他估計，在未來5到10年，美中在南海會有一場大規模熱戰。換言之，在2021年至2026年間，美中在南海將爆發戰爭。僅剩約四年不到的時間，美中在南海真的會爆發熱戰嗎？

長期關注中美南海博弈的軍事、安全戰略分析家並不完全認同班農的說法，但指出，美中在南海發生小規模軍事衝突是有可能。觀察川普下台後美中在南海的角力，似乎情勢在變。

4年前，川普執政期間，美國海軍「狄卡特號」驅逐艦與中共解放軍「蘭州號」驅逐艦在南海幾乎相撞，雙方相距僅不到41公尺。美軍方在南海所執行的「航行自由行動」(FONOPs)共有28次，遠多於歐巴馬政府的8次。

拜登總統上台後，有分析家初步研判，美國新政府的南海政策可能不會像川普一樣那麼尖銳。但事實證明，拜登不但「蕭規曹隨」，延續川普的南海政策，在做法上轉趨更強硬。至今兩年，拜登已執行9次的FONOPs，且預料次數將持續增加。

拜登政府積極拉攏東協、提升與四個有南海領土主權和海洋權益聲索的四個成員國 (菲、越、馬、印尼)、持續擴大推動印太戰略、加強與澳洲、日本、及印度 (the Quad) 的軍事合作、簽署美英澳軍事同盟協定、要求歐洲三巨頭英、法、德派遣軍艦加入南海聯合、派遣包括副總統、國務卿、及國防部長在內的高官訪問菲律賓等。在所謂的「南海法律戰」也頻頻出手，除持續發表聲明強調《南海仲裁案》之裁決對中共具有法律約束力，其國務院也發布新「海洋的界限」(Limits in the Seas)，加大力度挑戰北京的南海海洋法律主張。

去年12月，一架美軍RC-135偵察機與中共戰機在南海上空「危險相遇」，當時兩機僅相距約6公尺。根據北京大學「南海戰略態勢感知」的數據，光是今年1月，美國就出動64架次偵察機到南海偵察。

日前，一架美國海軍Ｐ-８反潛巡邏機飛到南海執行偵察任務，機上有記者隨行。當此偵察機接近菲律賓時，其機上無線電傳出中共軍艦的警告，要求美方說明飛行意圖。之後，美偵察機繼續飛往中共完全掌控並劃有領海基線的西沙群島水域。當美機飛近離西沙群島領海約26海里 (約48公里) 時，一架掛載四枚空對空飛彈的中共殲-11戰機「伴飛」，並向美軍喊話，揚言進入中共領空就會予以攔截，且要美國負擔全部責任。

拜登持續加碼派遣軍機、軍艦進入南海，挑釁意味十分濃厚。前不久，菲律賓政府同意美軍進駐四個新軍事基地，使美國在菲國的軍事基地總共增加到九個。此外，美方一再表示1951年所締結之《美菲共同防禦條約》適用於南海爭議島礁，此包括仁愛礁。4月下旬到6月，美菲將舉行大規模的「肩並肩」演習。中共不甘示弱，也在南海進行軍演。

美國持續派遣軍機艦到南海將不利此地區和平與穩定之維持，也讓當前高度緊張美中關係降溫或獲得改善變得困難重重。倘若美軍加大力度在南海刺激中共，七年前班農所稱「中美在南海必有一戰」的預言恐將成真。

南海仲裁 中共 美國

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