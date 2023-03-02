美售我機載飛彈 蘇紫雲：美落實台為非北約主要盟國

針對美國宣布出售200枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈與100枚AGM-88B反輻射飛彈，國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲今天表示，此一精準彈藥的軍售，由技術層面反映出多項特別意義，可視為落實《國防授權法》將台灣視為「非北約主要盟國」的精神。

蘇紫雲表示，從技術層面來看，AGM-88B空射反輻射飛彈可說是「舊瓶新酒」，其雖為B型號，但實則為「高速反輻射飛彈控制系統改良型」（HARM Control Section Modification），依照公開資料，其控制段除了GPS、先進慣性導航系統外，也同步升級任務電腦的性能，使其可整合導航與尋標器擷取的敵方電磁訊號資料，且延伸射程達180公里，因此可在防空系統的射程外就對雷達、通訊節點等輻射源發動攻擊，成為防區外的打擊武器。具備最先進的廣頻域搜尋能力，可有效對抗各類相位陣列雷達，因此美空軍在2018年也編列預算將原有的1000枚B型彈升級為CSM構型。

至於AIM-120C-8型飛彈，蘇紫雲說，這型彈也稱為D構型，是美空軍現役最先進的空對空中程飛彈，射程延長至160公里，且具備更敏銳的尋標頭用以對抗匿蹤戰機、高速巡弋飛彈等低雷達截面積的目標，同時可進行離軸攻擊模式。且具備更強大的電子反反制能力，能在高強度的電子戰場中辨別誘餌，攻擊實目標。

蘇紫雲說，戰術戰略層面上，此次軍售100枚反輻射飛彈，將可使國軍在執行防衛任務時得到更多戰略彈性，搭配各類長程反制武器及此先進反輻射飛彈，將可反制敵軍地面、甚至水面船艦的雷達。 200枚的AIM-120-C8、搭配F-16V的AESR主動相位雷達，則可更有效壓制中共匿蹤能力的殲-20戰機。

亦即是可壓制共軍C4ISR系列統的戰場管理能力，打亂敵軍的作戰節奏，有助國軍獲得反制電磁權的硬殺手段，並維持戰場縱深。

他說，在政治意義上，由於AGM-88B、AIM-120C-8 飛彈皆為美空軍現役的第一線裝備，甚至美軍自身也正在逐步升級中可見其先進程度。因此美方同意將此類精密武器出售給台灣，可視為落實《國防授權法》將台灣視為「非北約主要盟國」的精神，才能依照美國《武器出口法》出售敏感科技武器給台灣。