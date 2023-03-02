美軍售我戰機飛彈 揭仲：增加國軍跨海打擊能力

針對美國宣布出售200枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈與100枚AGM-88B反輻射飛彈與其他配套系統，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天指出，此一軍售案除了是搭配未來國軍F-16系列機隊的成長，並依據未來共軍可能犯台的情境，預先提高各型精準彈藥的儲存量，也能增加國軍對中國大陸東南沿海的跨海打擊能力。

揭仲表示，在66架新採購的F-16C/D BLOCK70戰機交運後，國軍可發射AIM-120先進中程空對空飛彈的機隊數量將超過200架，若考量近年共軍海空戰力的快速提升，與一旦共軍武力犯台時國軍幾乎無法從境外獲得先進精準彈藥的補充，調高國軍各型精準彈藥的儲存數量絕對有其必要。

揭仲也說，此次美國軍售的AIM-120C-8不僅具備離軸機動攻擊能力與改良版雙向資料鏈，最大射程也超過160公里，比國軍目前現有的400多枚AIM-120C-5與AIM-120C-7相較，在性能與最大射程等方面均增加許多，更能有效因應共軍日益成長的空中戰力。

揭仲指出，AGM-88B高速反輻射飛彈的籌獲，是國軍首次獲得空射反輻射飛彈，使國軍的F-16戰機能對共軍前推部署至中國大陸東南沿海的防空飛彈系統所配備的雷達，進行防空制壓作戰；若能成功讓部分共軍防空飛彈系統喪失作用或被迫關閉雷達，就能在共軍的防空網中製造空隙，讓空軍掛載國造萬劍彈的經國號戰機或其他的F-16戰機，更容易執行對中國大陸東南沿海軍事設施的跨海打擊任務。國軍一旦具備防空制壓能力，也可能迫使共軍的長程防空飛彈系統必須後退部署，減輕國軍戰機在台灣周邊執行空防任務時的威脅。

揭仲說，AGM-88B在戰時也可用於攻擊共軍軍艦的雷達，使其喪失作戰能力而必須退出戰場，削弱共軍的海上戰力。