【重磅快評】《全動法》能管日媒、敢管綠媒嗎？

國防部急推《全民防衛動員準備法》修法之際，日本經濟新聞推出「台灣未知的真面目」系列專題，首篇報導指出，九成台灣軍官退役後前往中國提供國軍情報換取金錢；台灣目前最大問題就是「國軍中有很多協助中國的間諜」。

國防部昨天深夜發出新聞稿，指相關報導憑空杜撰，汙衊國軍官兵士氣、分化部隊團結，徒令親痛仇快；並籲請媒體報導前善盡客觀查證責任，避免誤導視聽，無益區域和平穩定。

相對於國防部對日媒的溫和反駁，退輔會主委馮世寬今天就有大快人心的直接反應；大鵬部長指責日媒報導是「胡說八道」，更對報導中「國軍充斥太多外省人」的說法，大爆粗口「放他媽個屁！」

不過，相關報導及傳播有二個問題值得注意：

首先，無論日經的報導多麼荒謬，「九成台灣退役軍官向中國提供情報換取金錢」這句話，是出自「軍方消息人士」之口；而「軍中還有很多間諜在協助中國」的說法，則來自一名「退役陸軍」；日經更引述「台灣軍事專家」的話，指軍方始終抗拒蔡英文的改革，「蔡英文未能控制軍隊」。

外界不清楚日經是否杜撰了這些受訪人士；國防部以「不明消息來源」概括放話者，但更應該思考，如果真有這樣的「軍方消息人士」和「退役陸軍」，國軍還需要敵人嗎？如果真有這樣的「台灣軍事專家」，蔡英文要怎樣抗中保台？

其次，綠媒對日經的系列專題，並不是客觀報導而已，而是夾敍夾議強調，像日經這樣深入台灣現場，並有系統整理台灣內部細節問題的報導並不多見；更對系列專題已推出的二篇報導，包括潛伏台灣軍中的死角、中國利用代理人操縱台灣輿論的嚴峻現狀，極力稱讚：「每篇都有打到要害的貼切感」。

蔡政府與綠媒「一家親」，餵養照顧無微不至。國防部雖駁斥日經報導，綠媒卻力挺日經貼切「打到要害」。綠媒是在挾日媒為蔡英文勤王清君側嗎？國防部有沒有被「打到要害」的痛徹心扉之感——不是日經報導，而是綠媒夾議？

國防部正在公告《全動法》修法草案，除引發娃娃兵上戰場與學生生產武器的恐懼外，更引起管制媒體與網路、箝制言論自由的疑慮。國防部連發三篇新聞稿澄清，甚至指責媒體渲染，但外傳黨政高層擔心政治效應，決定暫緩修法。

這是不是蔡政府緩兵之計，尚待觀察。蔡政府想透過國防部修法管制「不聽話」的媒體，但最無情傷害國軍的，卻是外媒及與蔡政府一家親的綠媒上出現的這類報導；而即使《全動法》修法，能管外媒、敢管綠媒嗎？