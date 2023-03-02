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【重磅快評】《全動法》能管日媒、敢管綠媒嗎？

聯合報／ 主筆室
日本經濟新聞報導指九成台灣軍官退役後前往中國提供情報換取金錢，國民黨立委陳以信（右）提出質詢，退輔會主委馮世寬（左）指責日媒報導是「胡說八道」。圖／取材立法院直播
日本經濟新聞報導指九成台灣軍官退役後前往中國提供情報換取金錢，國民黨立委陳以信（右）提出質詢，退輔會主委馮世寬（左）指責日媒報導是「胡說八道」。圖／取材立法院直播

國防部急推《全民防衛動員準備法》修法之際，日本經濟新聞推出「台灣未知的真面目」系列專題，首篇報導指出，九成台灣軍官退役後前往中國提供國軍情報換取金錢；台灣目前最大問題就是「國軍中有很多協助中國的間諜」。

國防部昨天深夜發出新聞稿，指相關報導憑空杜撰，汙衊國軍官兵士氣、分化部隊團結，徒令親痛仇快；並籲請媒體報導前善盡客觀查證責任，避免誤導視聽，無益區域和平穩定。

相對於國防部對日媒的溫和反駁，退輔會主委馮世寬今天就有大快人心的直接反應；大鵬部長指責日媒報導是「胡說八道」，更對報導中「國軍充斥太多外省人」的說法，大爆粗口「放他媽個屁！」

不過，相關報導及傳播有二個問題值得注意：

首先，無論日經的報導多麼荒謬，「九成台灣退役軍官向中國提供情報換取金錢」這句話，是出自「軍方消息人士」之口；而「軍中還有很多間諜在協助中國」的說法，則來自一名「退役陸軍」；日經更引述「台灣軍事專家」的話，指軍方始終抗拒蔡英文的改革，「蔡英文未能控制軍隊」。

外界不清楚日經是否杜撰了這些受訪人士；國防部以「不明消息來源」概括放話者，但更應該思考，如果真有這樣的「軍方消息人士」和「退役陸軍」，國軍還需要敵人嗎？如果真有這樣的「台灣軍事專家」，蔡英文要怎樣抗中保台？

其次，綠媒對日經的系列專題，並不是客觀報導而已，而是夾敍夾議強調，像日經這樣深入台灣現場，並有系統整理台灣內部細節問題的報導並不多見；更對系列專題已推出的二篇報導，包括潛伏台灣軍中的死角、中國利用代理人操縱台灣輿論的嚴峻現狀，極力稱讚：「每篇都有打到要害的貼切感」。

蔡政府與綠媒「一家親」，餵養照顧無微不至。國防部雖駁斥日經報導，綠媒卻力挺日經貼切「打到要害」。綠媒是在挾日媒為蔡英文勤王清君側嗎？國防部有沒有被「打到要害」的痛徹心扉之感——不是日經報導，而是綠媒夾議？

國防部正在公告《全動法》修法草案，除引發娃娃兵上戰場與學生生產武器的恐懼外，更引起管制媒體與網路、箝制言論自由的疑慮。國防部連發三篇新聞稿澄清，甚至指責媒體渲染，但外傳黨政高層擔心政治效應，決定暫緩修法。

這是不是蔡政府緩兵之計，尚待觀察。蔡政府想透過國防部修法管制「不聽話」的媒體，但最無情傷害國軍的，卻是外媒及與蔡政府一家親的綠媒上出現的這類報導；而即使《全動法》修法，能管外媒、敢管綠媒嗎？

國防部 蔡英文 國軍

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